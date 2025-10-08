Pat Cummins Ashes Injury : साइमन कैटिच ने बताया, पैट कमिंस के स्थान पर किसे मिल सकता है एशेज सीरीज में मौका

नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर और कोच साइमन कैटिच के मुताबिक चोटिल ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के स्थान पर स्कॉट बोलैंड एशेज सीरीज में सबसे संभावित विकल्प हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के नियमित कप्तान पीठ की तकलीफ के कारण 21 नवंबर को पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे। आशंका जताई जा रही है कि कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल सकेंगे। स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या अभी ठीक नहीं हुई है।

कैटिच ने 'एसईएन आफ्टरनून्स' पर कहा, "अगर कमिंस नहीं खेलते, तो स्कॉट बोलैंड टीम में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी होंगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इससे देशभर के कुछ अन्य युवा तेज गेंदबाजों को एक शानदार मौका मिलेगा।"

इसी के साथ साइमन कैटिच ने माइकल नेसेर को भी नजरअंदाज नहीं किया है। उनकी नजर में फर्गस ओ'नील भी संभावित उम्मीदवार हैं। फर्गस ओ'नील 2024/25 शेफील्ड शील्ड 'प्लेयर ऑफ द सीजन' का पुरस्कार जीत चुके हैं।

उन्होंने कहा, "आप माइकल नेसेर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिन्होंने क्वींसलैंड के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उनके बाद युवा विक्टोरियन फर्गस ओ'नील हैं, जिन्होंने साल की शुरुआत में इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया था। जाहिर है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में विक्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। वह सिर्फ 24 साल के हैं।"

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2018 से अब तक एशेज सीरीज नहीं गंवाई है। ऐसे में पैट कमिंस का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। एशेज सीरीज का पहला मैच 21-25 नवंबर के बीच पर्थ में खेला जाएगा।

इसके बाद ब्रिस्बेन में दोनों देश 4-8 दिसंबर के बीच दूसरा टेस्ट खेलेंगे। 17-21 दिसंबर के बीच तीसरा मुकाबला एडिलेड में आयोजित होगा। चौथा मैच 26-30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में खेला जाना है। सीरीज का अंतिम मुकाबला 4-8 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा।