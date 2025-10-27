पसली में चोट के बाद इंटरनल ब्लीडिंग, आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर

सिडनी, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान बाईं पसली में चोट लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अय्यर की जांच में इंटरनल ब्लीडिंग पाई गई है।

ऐसी जानकारी सामने आई है कि इस 31 वर्षीय खिलाड़ी को भारत वापस लौटने के लिए फिट घोषित किए जाने से पहले कम से कम एक हफ्ते तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अय्यर को 2-7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। फिलहाल अय्यर की हालत स्थिर है।

सूत्रों के अनुसार, "अय्यर का आकलन करने के बाद विशेषज्ञों ने जो कहा उसके आधार पर, उन्हें आईसीयू में कुछ और दिन बिताने पड़ सकते हैं या शायद एक हफ्ते तक उन्हें कड़ी निगरानी में रहना पड़ सकता है। उनके परिवार को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्य सिडनी पहुंचकर उनका हालचाल पूछ सकते हैं।"

25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लपकने की कोशिश में अय्यर जमीन पर गिर पड़े थे। इसके बाद दर्द से कराहते हुए अय्यर को मैदान छोड़ना पड़ा था।

जब अय्यर ड्रेसिंग रूम लौटे, तो उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद पता चला है कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ऐसे में अय्यर को आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा।

सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले को 9 विकेट से जीतकर भारत ने सीरीज का अंत 1-2 के साथ किया। टीम इंडिया सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा चुकी थी। ऐसे में यह मैच सम्मान बचाने के लिहाज से अहम था। रोहित शर्मा (नाबाद 121) और विराट कोहली (नाबाद 74) की अटूट साझेदारी के दम पर भारत ने 237 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबला महज 38.3 ओवरों में अपने नाम कर लिया।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस