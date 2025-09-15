पीसीबी की धमकी, अगले मैच का बहिष्कार कर सकता है पाकिस्तान : रिपोर्ट्स

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने धमकी दी है कि अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को उनके पद से नहीं हटाया, तो पाकिस्तान एशिया कप 2025 के अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को हुए मैच के दौरान मामले को ठीक से नहीं संभाला और भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हैंडशेक न करने की घटना पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने उनके कप्तान सलमान आगा को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने को कहा था। बोर्ड का आरोप है कि रेफरी भारतीय खिलाड़ियों को खेल भावना और खेल की मर्यादा के खिलाफ आचरण करने से रोकने में नाकाम रहे।

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने आईसीसी को लिखे पत्र में पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाने की मांग की है। पीसीबी ने मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद में कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान ने पत्र में धमकी दी है कि अगर पाइक्रॉफ्ट को पद से नहीं हटाया गया, तो वह अगले मैच का बहिष्कार करेंगे।" इस पत्र में पूछा गया है, "मैच रेफरी एक कप्तान को दूसरे कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कैसे कह सकता है?"

पीसीबी के पत्र में दावा किया गया है कि पाइक्रॉफ्ट सूर्यकुमार को एक तरफ ले गए और उन्हें हाथ न मिलाने का यही संदेश दिया। रिपोर्ट में पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "पाइक्रॉफ्ट ने भारतीय कप्तान से भी यही बात कही और पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से कहा कि वह उनकी बातचीत और हरकतों को रिकॉर्ड न करें।"

सूत्रों के मुताबिक विरोध पत्र में देरी करने के चलते पीसीबी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर दिया गया है।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस