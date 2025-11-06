खेल

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया डीडीसीए क्रिकेट सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने

Nov 06, 2025, 03:18 PM
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में रॉबिन सिंह (जूनियर) और अंजलि शर्मा की जगह बरकरार है।

डीडीसीए के अनुसार, सीएसी की भूमिका डीडीसीए के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार चयन समितियों, कोचों, मैनेजरों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष को सिफारिशें करना और साथ ही बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों के लिए उपरोक्त नामों की सिफारिश करना होगा।

समिति को चयन समितियों, कोचों, मैनेजरों, सहयोगी स्टाफ आदि की नियुक्ति के नियमों और शर्तों की भी सिफारिश करनी होगी और साथ ही हर पहलू में पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना होगा।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना और जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष रहे अशु दानी को विवादास्पद इंडियन हेवन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में शामिल होने की वजह से उनके पद से हटा दिया है। इसके बाद ही विजय दहिया को सीएसी में शामिल किया गया है।

डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "अब नई सीएसी को अंडर-19 पुरुष टीम के चयनकर्ता की तलाश करनी होगी और उन्हें नियुक्त करना होगा।"

डीडीसीए ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, "खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और मैच अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के ध्यान में यह लाया जाता है कि डीडीसीए के साथ बातचीत के दौरान, उन्हें राज्य में या कहीं और आयोजित होने वाली किसी भी अस्वीकृत, अनधिकृत या गैर-मान्यता प्राप्त लीग और टूर्नामेंट में भाग लेने से बचना होगा। डीडीसीए के संज्ञान में ऐसा कोई अनधिकृत जुड़ाव, आचरण या हितों का टकराव आता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।"

52 साल के विजय दहिया 2000 से 2001 के बीच भारतीय टीम के लिए 2 टेस्ट और 19 वनडे खेल चुके हैं। संन्यास के बाद वह कोचिंग में सक्रिय रहे हैं। वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश टीम की कोचिंग कर चुके हैं। आईपीएल में वह केकेआर और एलएसजी कोचिंग टीम का हिस्सा रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके/

