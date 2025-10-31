पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को यकीन, भारत ही जीतेगा महिला विश्व कप खिताब

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया महिला विश्व कप 2025 में भारत के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि टीम इंडिया ही विश्व कप खिताब अपने नाम करेगी।

पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय महिला टीम इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है। उन्हें विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत के पुरुष खिलाड़ियों ने एशिया कप जीता। अब भारतीय महिलाएं वनडे विश्व कप जीतेंगी। इसके बाद पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप को भारत जीतेगा।"

कनेरिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत टीम बताते हुए कहा, "भारत की महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में जाने के लिए उन्हें आत्मविश्वास मिला है। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है। उनकी महिलाएं लड़कों के साथ भी खेलती हैं। उनका फिटनेस लेवल शानदार है। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार मैच खेला, लेकिन भारतीय टीम ने मुकाबला अपने नाम किया।"

उन्होंने जेमिमा रोड्रिगेज-हरमनप्रीत कौर की तारीफ में कहा, "338 रनों के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने शानदार बल्लेबाजी की। खासतौर पर जेमिमा रोड्रिगेज ने शानदार पारी खेली। उन्होंने क्रीज पर टिकते हुए टीम को जीत दिलाई। हरमनप्रीत कौर के साथ उनकी साझेदारी शानदार थी। भारतीय टीम जल्द ही अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद टीम ने खुद को संभाला। निचले क्रम ने भी अपना अहम योगदान दिया। भारतीय महिला टीम शानदार क्रिकेट खेल रही है। खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल शानदार है। फील्डिंग भी बेहतरीन है।"

गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.5 ओवरों में 338 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने 119, जबकि एश्ले गार्डनर ने 63 रन बनाए।

इसके जवाब में भारत ने 48.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। जेमिमा रोड्रिगेज ने 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ नाबाद 127 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत ने 88 गेंदों में 89 रन की पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी हुई।

--आईएएनएस

आरएसजी