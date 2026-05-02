पूर्व एफ1 ड्राइवर और पैरालंपिक चैंपियन जनार्डी का 59 साल की उम्र में निधन

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। एलेक्स जनार्डी का शनिवार को 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने एक बयान जारी करते हुए इसकी पुष्टि की। परिवार के अनुसार, पूर्व चैंपियन ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली।

जनार्डी अपने शानदार कमबैक के लिए दुनियाभर में जाने जाते थे। साल 2001 में एक रेसिंग दुर्घटना में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, जिससे उनका मोटर रेसिंग करियर समाप्त हो गया। हालांकि, जनार्डी ने हार नहीं मानी और पैरा साइकिलिंग में पहचान बनाई। इटली का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने पैरालंपिक गेम्स 2012 और 2016 में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते।

जनार्डी के परिवार ने घोषणा की, "बड़े दुख के साथ परिवार एलेसेंड्रो जनार्डी के निधन की घोषणा करता है, जो कल शाम, 1 मई को हुआ। एलेक्स का निधन शांतिपूर्वक हुआ, उस समय उनके आस-पास उनका परिवार और दोस्त मौजूद थे। परिवार उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है, जो इस समय अपना समर्थन दिखा रहे हैं, और अनुरोध करता है कि शोक की इस अवधि के दौरान उनके दुख और निजता का सम्मान किया जाए।"

फॉर्मूला 1 के अध्यक्ष और सीईओ स्टेफानो डोमेनिकाली ने एक बयान में कहा, "मेरे प्यारे दोस्त एलेक्स जनार्डी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक इंसान और एक एथलीट के तौर पर सचमुच एक प्रेरणादायी व्यक्ति थे। मैं हमेशा उनकी असाधारण हिम्मत को याद रखूंगा। उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो किसी को भी रोक सकती थीं, फिर भी वे हमेशा आगे देखते रहे, हमेशा मुस्कान के साथ और एक पक्के इरादे के साथ जिसने हम सभी को प्रेरित किया। हालांकि, उनके जाने का दुख बहुत गहरा है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा कायम रहेगी। इस समय, मेरी संवेदनाएं और सहानुभूति उनकी पत्नी डेनिएला, उनके बेटे निकोलो, परिवार के बाकी सदस्यों और उन सभी लोगों के साथ है, जिन्हें उन्हें जानने का सौभाग्य मिला।"

यह इटैलियन खिलाड़ी मोटरस्पोर्ट के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक था, जिसने 1990 के दशक में जॉर्डन, मिनार्डी, लोटस और विलियम्स के साथ 41 ग्रांप्री में फॉर्मूला 1 में हिस्सा लिया। जनार्डी का सबसे बेहतरीन दौर 1993 और 1994 में लोटस के साथ रहा, जब उन्होंने ब्राजील में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ छठा स्थान हासिल किया। इस रेसिंग आइकन को 2020 में इटली में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं, जब वे उत्तरी इटली के सिएना में अपनी हैंड बाइक चला रहे थे।

--आईएएनएस

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