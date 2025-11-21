प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी संसद खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को दी बधाई

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी संसद खेलकूद प्रतियोगिता की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का जुनून और प्रतिभा भारत को खेलों की दुनिया में सशक्त बनाने और नई पहचान देने में मदद कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, "काशी संसद खेल प्रतियोगिता के सभी विजेताओं और हिस्सा लेने वालों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। हिस्सा लेने वालों का जोश और एनर्जी सच में कमाल का था। उन्होंने अपनी प्रतिभा और स्किल का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे बहुत खुशी है कि यह इवेंट खेलों की दुनिया में देश को एक नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस शानदार पहल ने युवाओं को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है, जहां वे अपनी काबिलियत से सबका दिल जीत रहे हैं।"

काशी संसद खेलकूद प्रतियोगिता प्रधानमंत्री के जमीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित है। इसे वाराणसी जिला प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी खिलाड़ियों को एक ही प्लेटफॉर्म देने के लिए आयोजित किया है। यह पहल शहर की खेल विरासत को आगे बढ़ाती है। वाराणसी मोहम्मद शाहिद, प्रशांति सिंह, ललित उपाध्याय, विवेक सिंह, संजीव सिंह, स्वाति सिंह, और विजय यादव जैसे खिलाड़ियों की जन्मस्थली है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है।

उत्तर प्रदेश सरकार के फ्रेमवर्क के तहत, यह इवेंट प्रखंड और जिला-स्तर की प्रतियोगिता के जरिए खास खेलों में हिस्सा लेने को बढ़ावा देता है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले डिवीजन और राज्य-स्तर के टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हैं। इस पहल का मकसद न सिर्फ प्रतिभा की पहचान करना है, बल्कि युवा एथलीटों में खेल भावना, अनुशासन और गर्व की भावना को भी बढ़ावा देना है।

खेलों के अलावा, यह प्रोग्राम युवाओं के सर्वांगिण विकास की दिशा में काम करता है।

