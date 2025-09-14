खेल

प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया कप में रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को दी बधाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 14, 2025, 06:38 PM

नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीन के हांगझोउ में महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्हें बधाई। उनका दृढ़ संकल्प और टीम भावना अद्भुत है। आने वाले समय के लिए उन्हें शुभकामनाएं।"

भारतीय महिला हॉकी टीम ने हांगझोउ में आयोजित महिला एशिया कप 2025 के फाइनल में मेजबान चीन से 1-4 से हारकर रजत पदक जीता। भारत के लिए नवनीत कौर (1') ने गोल किया। चीन के लिए कप्तान ओउ जिक्सिया (21'), ली होंग (40'), जू मीरॉन्ग (51') और झोंग जियाकी (53') ने गोल किया।

भारत ने फाइनल में पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए बढ़त बनाकर मजबूत शुरुआत की। एक गोल से पिछड़ने के बाद चीन ने अपनी गति बढ़ा दी और पहले हाफ में जोरदार हमले किए। चौथे मिनट में उन्हें पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे सुनलिता टोप्पो ने गोललाइन ब्लॉक करके रोका और फिर गोलकीपर बिचु देवी ने गोल बचाया। पहले क्वार्टर में भारतीय टीम 1-0 से आगे थी।

दूसरे क्वार्टर में चीन को 17वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे बिचू देवी ने बचा लिया। चीन को 21वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे कप्तान ओउ जिक्सिया (21वें मिनट) ने गोल में बदलकर टीम को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमें बराबरी पर थीं।

तीसरे और चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम की लय कमजोर पड़ी और इसका फायदा चीन ने उठाया और तीन गोल करते हुए मैच को अपने कब्जे में लिया और खिताब जीता। जीत के साथ चीन ने अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए सीधे प्रवेश पा लिया।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...