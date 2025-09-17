खेल

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 'नमो प्रीमियर लीग' का आयोजन, मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया उद्घाटन

Sep 17, 2025

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में नमो प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। लीग 5 अक्टूबर तक चलेगी। इसका उद्घाटन के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया।

मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। चंदन चौधरी एमएलए, रामवीर चौधरी सांसद नमो प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमें स्थानीय हैं।"

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का संकल्प देश में खेल को गति देना है। उनका मानना है कि हर युवा को किसी न किसी खेल को खेलना चाहिए। मुझे उम्मीग है कि नमो प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाला कोई न कोई खिलाड़ी एक दिन देश के लिए जरूर खेलेगा। मैं फिर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देता हूं।

विधायक चंदन चौधरी ने कहा, "हमने संगम विहार में नमो प्रीमियर लीग का स्थानीय सांसद के सहयोग से आयोजन किया है। यह लीग सांसद खेल प्रतियोगिता के अधीन है। इसका उद्घाटन दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया और युवाओं की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कहना चाहूंगा कि वह स्वस्थ रहें और देश का नेतृत्व करते रहें।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली डीडीए ने रोहिणी में एक नई लाइब्रेरी 'आरंभ पुस्तकालय' का उद्घाटन किया। यह छात्रों और करियर की तैयारी करने वालों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। पुस्तकालय का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। उन्होंने कहा कि 'सेवा दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह लाइब्रेरी देश को समर्पित की गई है। दिल्ली में यह चौथी 'आरंभ पुस्तकालय' है, इससे पहले राजेंद्र नगर, आदर्श नगर और द्वारका में भी ऐसी सुविधाएं शुरू की जा चुकी हैं। पुस्तकालय छात्रों को महंगे प्राइवेट रीडिंग रूम से राहत दिलाएंगे। इसमें बैठकर छात्र कम समय में अधिक सुविधाओं में पढ़ाई कर सकते हैं।

