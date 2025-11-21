पर्थ टेस्ट: स्टार्क और स्टोक्स का कमाल, एशेज में टूटा पिछले 100 साल का रिकॉर्ड

पर्थ, 21 नवंबर (आईएएनएस)। एशेज 2025-26 की शुरुआत शुक्रवार को हो गई। इस ऐतिहासिक सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है। पर्थ टेस्ट के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कुछ ऐसा किया है जो एशेज में पिछले 100 साल में नहीं हुआ।

पर्थ टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 172 रन पर सिमट गई। इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 9 विकेट 123 रन पर गंवा दिए थे। कुल मिलाकर पहले दिन 19 विकेट गिरे। एशेज के इतिहास में पिछले 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी भी टेस्ट के पहले दिन 19 विकेट गिरे हों।

इस इतिहास को रचने में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की घातक गेंदबाजी की अहम भूमिका रही।

स्टार्क ने 12.5 ओवर में 58 रन देकर 7 विकेट लिए और इंग्लैंड को 172 पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंदबाजी का जलवा दिखा। स्टोक्स ने 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। स्टोक्स की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया 123 पर अपने 9 विकेट खोकर संघर्ष कर रही है। कुल 19 में से 12 विकेट स्टार्क और स्टोक्स ने निकाले हैं।

पर्थ स्टेडियम का भी यह रिकॉर्ड है। इससे पहले न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बल्कि किसी भी दो देश के बीच हुए टेस्ट के पहले दिन 19 विकेट नहीं गिरे।

पर्थ टेस्ट के पहले गेंदबाजों का पूरी तरह से दबदबा दिखा। संभवत: गेंदबाजों का प्रभाव पूरे मैच में दिखेगा। टेस्ट का परिणाम तीसरे दिन आ सकता है।

