खेल

पर्थ में उतरी टीम इंडिया, फैंस बोले- रोहित-कोहली की जोड़ी दिलाएगी वनडे सीरीज में जीत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 17, 2025, 01:58 AM

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पर्थ पहुंच चुकी है। टीम में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्य शामिल हैं।

यह वनडे सीरीज कई मायनों में खास है। सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज भी खेली जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में, वनडे सीरीज दोनों दिग्गजों के प्रशंसकों के लिए खास अहमियत रखती है। रोहित और कोहली की बल्लेबाजी पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हैं।

भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

पर्थ में एक भारतीय प्रशंसक ने आईएएनएस से बातचीत में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने आया हूं। दोनों खिलाड़ी मुझे दिखे, और मैं बहुत खुश हूं।"

उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के प्रति उत्साह जताते हुए कहा, "भारतीय टीम वनडे में बेहद मजबूत है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत तीनों वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन करेगा और सीरीज अपने नाम करेगा।"

सीरीज का पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा, इसके बाद 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आखिरी वनडे खेला जाएगा।

शुभमन गिल की युवा कप्तानी और रोहित शर्मा व विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से मजबूत हुई भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है।

प्रशंसकों का मानना है कि यह टीम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर सीरीज जीतकर इतिहास रच सकती है।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी का भी टेस्ट होगा क्योंकि उन्हें हाल ही में रोहित शर्मा की जगह कप्तानी दी गई है। गिल ने जहां अपनी कप्तानी में हाल ही में भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर दुनिया को अपने नेतृत्व का सबूत पेश किया है, वहीं अब वनडे में उनके नेतृत्व को दुनिया देखना चाहेगी।

हालांकि, गिल के पास अनुभवी खिलाड़ियों में सलाह लेने के लिए पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर होगी, जिससे काफी हद तक गिल का काम आसान हो जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...