प्रीतिका बर्मन ने दागे 2 गोल, भारत ने फ्रेंडली मैच में म्यांमार को हराया

यांगून, 12 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय अंडर-17 महिला टीम ने गुरुवार को थुवुन्ना स्टेडियम में खेले गए फ्रेंडली मैच में म्यांमार को 2-0 से शिकस्त दी। दोनों ही गोल प्रीतिका बर्मन ने दागे। दोनों देशों के बीच दूसरा फ्रेंडली मैच 14 मार्च को होगा।

दोनों देशों के बीच यह फ्रेंडली मैच भारत की एफसी अंडर-17 महिला एशियन कप की तैयारियों का हिस्सा हैं, जो 1 मई से 17 मई के बीच चीन के सूजौ में खेला जाएगा। कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर चुका म्यांमार इन मुकाबलों के साथ अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है।

भारत ने संतुलित प्रदर्शन करते हुए दोनों हाफ में एक-एक गोल दागा। गोलकीपर मुन्नी ने जरूरत पड़ने पर अहम बचाव किए, जबकि अभिस्ता बसनेट और एलिजाबेथ लाकड़ा की अगुआई में डिफेंस पूरी तरह संगठित और संयमित नजर आया।

यंग टाइग्रेसेस ने मुकाबले की शुरुआत शानदार ढंग से की और नियंत्रित पजेशन के साथ सोचे-समझे आक्रमणों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि, म्यांमार ने भी पहले हाफ में आक्रामक रुख दिखाते हुए भारत की लय बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत धीरे-धीरे मैच पर पकड़ बनाता गया।

मुकाबले के 31वें मिनट में भारतीय कप्तान जुलान नोंगमाईथेम ने अलीशा लिंगदोह के लिए लेफ्ट फ्लैंक से एक पास दिया। लेफ्ट-बैक ने बॉक्स में एक टीजिंग क्रॉस दिया, लेकिन पर्ल फर्नांडिस अपना हेडर टारगेट पर नहीं रख सकीं।

मुकाबले के 38वें मिनट में एक अच्छे मूव के साथ भारत ने खाता खोला। सेंटर सर्कल के पास पजेशन जीतने के बाद, रेडिमा देवी चिंगखामायम ने प्रीतिका बर्मन को एक सटीक थ्रू बॉल दी। विंगर ने धैर्य दिखाया और म्यांमार के गोलकीपर सौंग प्विंट फ्यू को छकाते हुए गेंद खाली नेट में डालकर इंटरवल से पहले भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी।

हालांकि, म्यांमार ने पहले हाफ में कुछ हिम्मत दिखाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने मैच पर पूरा कंट्रोल कर लिया। पामेला कोंटी की टीम ने रफ्तार बढ़ा दी और बॉल पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे म्यांमार अपने ही हाफ में और अंदर चला गया।

मैच दोबारा शुरू होने के सिर्फ चार मिनट बाद भारत ने अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। अल्वा देवी सेनजाम ने लेफ्ट विंग से दौड़ लगाई और फिर पेनाल्टी एरिया में एक शानदार क्रॉस भेजा। डिलीवरी म्यांमार के डिफेंस को भेद गई, और प्रीतिका बर्मन ने बॉल को नेट में डाल दिया।

इस गोल ने मैच को भारत के पक्ष में कर दिया। भारत ने खेल पर कब्जा करना जारी रखा और 60वें मिनट में अभिस्ता ने 30 गज से ज्यादा दूरी से फ्री-किक मारी, लेकिन वह क्रॉसबार से टकरा गई। मौका चूकने के बावजूद, भारत ने मैच में पकड़ बनाए रखी। उनके अनुशासित डिफेंडिंग और अच्छे बॉल मूवमेंट ने म्यांमार को दूर रखा और मेहमान टीम ने आराम से मैच अपने नाम कर लिया।

--आईएएनएस

आरएसजी