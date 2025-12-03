पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च

रायपुर, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बुधवार को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च की। भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच में इनिंग्स ब्रेक के दौरान भारत की नई जर्सी का अनावरण हुआ।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाना है। किट प्रोवाइडर एडिडास की ओर से रोल आउट की गई डार्क ब्लू और बोल्ड ऑरेंज शेड वाली जर्सी के लॉन्च के समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी मौजूद रहे।

भारत को बतौर कप्तान टी20 विश्व कप खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं। अब रोहित शर्मा आगामी टी20 विश्व कप के ब्रांड एंबेसडर हैं।

रोहित शर्मा ने कहा, "यह एक लंबा सफर रहा है। हमने साल 2007 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। इस फॉर्मेट में अगला खिताब जीतने के लिए हमें 15 साल से ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ा। यह एक लंबा सफर रहा है, जिसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, लेकिन फिर से ट्रॉफी उठाकर बहुत अच्छा लगा।"

रोहित ने कहा, "अब, जब वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, तो यह एक रोमांचक टूर्नामेंट होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा टीम के साथ हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई टीम इंडिया के साथ होगा और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए सपोर्ट करेगा।"

टी20 वर्ल्ड कप 2025 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ग्रुप-ए में पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया से भिड़ेगी। टीम इंडिया 7 फरवरी को अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस दिन भारत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए से भिड़ेगा, जिसके बाद टीम इंडिया 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया का सामना करेगी।

15 फरवरी को भारत कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान का सामना करेगा, जिसके बाद 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में उतरेगा।

