पेरिस मास्टर्स : फ्रिट्ज ने वुकिक को हराया, नॉरी ने अल्काराज के खिलाफ दर्ज की जीत

पेरिस, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। पेरिस मास्टर्स में टेलर फ्रिट्ज ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर वुकिक को 7-6(4), 6-2 से शिकस्त दी। 96 मिनट तक चले इस मुकाबले में जीत के साथ फ्रिट्ज ने एटीपी फाइनल के दावेदारों में बढ़त बनाए रखी है।

पिछले साल के यूएस ओपन फाइनलिस्ट टेलर फ्रिट्ज इस सीजन में विंबलडन सेमीफाइनल और यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंचे थे। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के खिलाफ किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

टेलर फ्रिट्ज ने बेहतर सर्विस करने के साथ बेहतर रिटर्न किए। इस बीच एलेक्जेंडर वुकिक की सर्विस दो बार तोड़ी। अपनी सर्विस पर उन्हें एक भी ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं करना पड़ा। अब फ्रिट्ज तीसरे दौर में 13वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक और फ्रांसीसी खिलाड़ी कोरेंटिन मौटेट के बीच मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे।

मंगलवार को ट्यूरिन के अन्य दावेदार बेन शेल्टन, फेलिक्स ऑगर एलियासेम और डेनियल मेदवेदेव ने भी जीत हासिल की। इसी के साथ फ्रिट्ज ने सुनिश्चित किया है कि वह एटीपी लाइव रेस टू ट्यूरिन में पांचवें स्थान पर रहते हुए क्वालीफाई करने की कतार में बने रहें।

दूसरी ओर, कैमरून नॉरी ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज को 4-6, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी है। अल्काराज सितंबर के अंत में टोक्यो में सीजन का अपना आठवां टूर-लीडिंग खिताब जीतने के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।

ब्रिटिश लेफ्टी खिलाड़ी कैमरून नॉरी साल 2023 में रोम के बाद पहली बार मास्टर्स 1000 इवेंट के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे हैं और उन्होंने पेरिस (तीसरा राउंड, 2021) में अपने सर्वश्रेष्ठ नतीजे की बराबरी कर ली है। शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने 54 अनफोर्स्ड एरर किए। वह अपनी टाइमिंग और फुटवर्क के साथ लंबे समय तक जूझते रहे।

वहीं दूसरी ओर, लगातार पांच शिकस्त के बाद आंद्रे रुबलेव ने वापसी करते हुए लर्नर टिएन को 6-4, 6-4 से हराकर जीत दर्ज की है। अगले दौर में उनका सामना बेन शेल्टन से होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी