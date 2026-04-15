प्रीमियर लीग : सीजन के अंत में एएफसी बोर्नमाउथ से अलग होंगे एंडोनी इराओला

बोर्नमाउथ, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रीमियर लीग क्लब एएफसी बोर्नमाउथ ने पुष्टि की है कि हेड कोच एंडोनी इराओला 2025/26 सीजन के खत्म होने के साथ क्लब छोड़ देंगे, जिससे दक्षिण तट पर उनका तीन साल का सफल कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

क्लब ने अपने बयान में कहा कि इराओला के आने के बाद टीम ने प्रीमियर लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि 2024-25 सीजन में टीम ने 56 अंक हासिल किए, जो क्लब का अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम ने लीग में नौवां स्थान हासिल किया, जो उनकी संयुक्त रूप से सबसे बेहतरीन रैंकिंग है।

इराओला को उनकी आक्रामक और आधुनिक खेलने की शैली के लिए जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ टीम के खेल में सुधार किया, बल्कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी कोचिंग में टीम ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा, टीम के फिटनेस कोच पाब्लो डे ला टोरे भी 2025-26 सीजन के बाद क्लब छोड़ देंगे।

इस फैसले के बाद एएफसी बोर्नमाउथ के चेयरमैन बिल फोली ने मंगलवार को इराओला के प्रभाव और पिछले तीन वर्षों में मिलकर हासिल की गई सफलता के बारे में बात की।

उन्होंने कहा, "एंडोनी ने पिछले तीन सीजनों में इस फुटबॉल क्लब की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई है। वह अपने साथ जोश, नयापन और एक स्पष्ट सोच लेकर आए, जिसने एएफसी बोर्नमाउथ को मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह ऊपर उठाया। हम उनके नेतृत्व के लिए बेहद आभारी हैं और साथ काम करने के दौरान बिताए गए समय, साथ ही हमने जो कुछ भी हासिल किया, उनकी बेहतरीन यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।"

क्लब के हेड ऑफ फुटबॉल टियागो पिंटो ने कहा, "एंडोनी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, चाहे वह एक हेड कोच के तौर पर हों या एक इंसान के तौर पर। बारीकियों पर उनका ध्यान, उनकी रणनीतिक समझ और खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने की क्षमता, ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हमने हर दिन देखा है। हमने उनके कोचिंग में खिलाड़ियों के विकास को लगातार देखा है, न केवल यहां एएफसी बोर्नमाउथ में, बल्कि अब यूरोप की कुछ शीर्ष लीगों में भी। जाहिर है कि हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और पिछले तीन वर्षों में इस फुटबॉल क्लब के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।"

--आईएएनएस

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