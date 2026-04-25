प्रीमियर लीग: नॉटिंघम फॉरेस्ट ने सुंदरलैंड को 5-0 से हराया

सुंदरलैंड, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुंदरलैंड को स्टेडियम ऑफ लाइट में 5-0 से करारी शिकस्त दी। इस बड़ी जीत के साथ फॉरेस्ट ने प्रीमियर लीग के रेलीगेशन जोन से खुद को आठ अंकों की सुरक्षित दूरी पर पहुंचा लिया, जबकि सुंदरलैंड की यूरोपियन क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को झटका लगा।

मैच की शुरुआत से ही फॉरेस्ट ने आक्रामक अंदाज अपनाया। 17वें मिनट में पहला गोल एक दुर्भाग्यपूर्ण आत्मघाती गोल के रूप में आया, जब ट्राई ह्यूम ने गलती से गेंद अपने ही गोल में डाल दी। इस गोल ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद सुंदरलैंड दबाव में आ गया, और फॉरेस्ट ने मौके भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

31वें मिनट में क्रिस वुड ने विपक्षी गोलकीपर रॉबिन रॉफ्स की गलती का फायदा उठाते हुए दूसरा गोल किया। इसके तुरंत बाद मॉर्गन गिब्स-व्हाइट ने शानदार फिनिश के साथ स्कोर 3-0 कर दिया। पहले हाफ के अंत तक इगोर जीसस ने भी गोल दागकर टीम को 4-0 की मजबूत बढ़त दिला दी।

दूसरे हाफ में सुंदरलैंड ने वापसी की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। डैन बैलार्ड का एक शानदार हेडर वीएआर के जरिए खारिज कर दिया गया, जिससे टीम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद फॉरेस्ट ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और विपक्ष को ज्यादा मौके नहीं दिए।

स्टॉपेज टाइम में इलियट एंडरसन ने पांचवां गोल कर जीत पर मुहर लगा दी। यह गोल न सिर्फ मैच का अंतिम क्षण था, बल्कि सुंदरलैंड के लिए प्रीमियर लीग में अब तक की सबसे बड़ी घरेलू हार भी साबित हुआ।

इस हार के बाद सुंदरलैंड अंक तालिका में छठे स्थान पर मौजूद ब्राइटन से चार अंक पीछे रह गया है। वहीं, फॉरेस्ट ने रेलीगेशन की लड़ाई में अहम बढ़त हासिल कर ली है।

--आईएएनएस

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