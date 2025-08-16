प्रीमियर लीग : लिवरपूल ने बोर्नमाउथ को 4-2 से हराया

लिवरपूल, 16 अगस्त (आईएएनएस)। प्रीमियर लीग चैंपियन में लिवरपूल ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। लिवरपूल ने बोर्नमाउथ पर 4-2 से जीत दर्ज की।
शुक्रवार को एनफील्ड में खेले गए मैच में गत चैंपियन लिवरपूल की जीत में मोहम्मद सलाह और फेडेरिको चिएसा की अहम भूमिका रही। दोनों ने मैच के आखिरी क्षणों में गोल कर टीम को जीत दिलायी।
लिवरपूल की तरफ से डेब्यू कर रहे ह्यूगो एकिटिके ने 37वें मिनट में मैच का पहला गोल दागा। मैच के 49वें मिनट में कोडी गाकपो ने दूसरा गोल दाग लिवरपूल की बढ़त 2-0 कर दी।
बोर्नमाउथ के एंटोनी सेमेन्यो ने बैक टू बैक दो गोल करते हुए स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। एंटोनी ने पहला गोल मैच के 64वें मिनट में और दूसरा गोल 76वें मिनट में दागा। एंटोनी के दो गोलों ने लिवरपूल टीम और फैंस को शांत करा दिया।
88 वें मिनट में लिवरपूल ने वापसी की और स्थानापन्न खिलाड़ी फेडेरिको चिएसा के गोल से बढ़त बनाते हुए स्कोर 3-2 कर दिया।
इसके बाद मोहम्मद सलाह की बारी थी। सलाह ने 94वें मिनट में डिफेंस को भेदते हुए अंदर की ओर शॉट मारा और निचले कोने से गेंद को गोल पोस्ट में भेज स्कोर 4-2 करते हुए लिवरपूल को जीत दिला दी।
मैच एक अप्रिय घटना की वजह से कुछ मिनट के लिए रोका गया था।
दरअसल, बोर्नमाउथ के लिए खेल रहे घाना के फॉरवर्ड एंटोनी सेमेन्यो ने नस्लवादी दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। इस वजह से मैच को कुछ समय के लिए रोका गया था। मैच शुरू होने के बाद सेमेन्यो के बैक टू बैक गोल ने लिवरपूल को सन्न कर दिया था।
सेमेन्यो के साथ हुई नस्लवादी घटना पर बोर्नमाउथ के कप्तान एडम स्मिथ ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। मैं इस घटना से सदमे में हूं।
--आईएएनएस
पीएके/एएस