प्रीमियर लीग : खिताब के करीब पहुंचा आर्सेनल, बर्नले को 1-0 से हराया

लंदन, 19 मई (आईएएनएस)। आर्सेनल एफसी सोमवार को बर्नले एफसी पर 1-0 की रोमांचक जीत के बाद 22 साल में अपने पहले प्रीमियर लीग खिताब के करीब पहुंच गया। आर्सेनल के लिए मैच में एकमात्र गोल काई हैवर्ट्ज ने किया।

हाफटाइम से ठीक पहले बुकायो साका के कॉर्नर पर हैवर्ट्ज ने शानदार हेडर की मदद से गोल दागा। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के काफी प्रयास लिए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। आर्सेनल एक मैच बाकी रहते टेबल में टॉप पर पांच पॉइंट की बढ़त बना चुका था।

हालांकि, मैनचेस्टर सिटी एफसी को अभी भी दो मैच खेलने हैं, और अगर वे मंगलवार को एएफसी बॉर्नमाउथ को हरा देते हैं, तो वह खिताब की रेस में बने रहेंगे। वहीं, अगर इस मुकाबले में सिटी को हार का सामना करना पड़ता है, तो क्रिस्टल पैलेस एफसी के खिलाफ अपने आखिरी मैच से पहले आर्सेनल चैंपियन बन जाएगा।

आर्सेनल ने नॉर्थ लंदन में जोश भरे माहौल के साथ मैच में एंट्री की। बर्नले के रेलिगेट होने और स्थायी मैनेजर के बिना होने के बावजूद, आर्सेनल को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

मेहमान टीम ने हैनिबल मेजब्री के साथ शुरुआत में दबाव बनाया, जबकि आर्सेनल को भारी उम्मीदों के बीच अपनी लय पाने में मुश्किल हुई। हालांकि, धीरे-धीरे आर्टेटा की टीम ने मैच को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एबेरेची एजे ने गोलकीपर मैक्स वीस को परखा। लुकास पाइरेस के चैलेंज पर साका के गिरने के बाद आर्सेनल ने पेनल्टी के लिए भी नाकाम अपील की।

आर्सेनल को फिर से एक तयशुदा मौके (सेट-पीस) से सफलता मिली। इस पूरे सीजन में टीम कॉर्नर और फ्री-किक जैसे मौकों पर बहुत अच्छा खेली है। साका ने शानदार क्रॉस दिया, जिसे हैवर्ट्ज ने शानदार हेडर से इस सीजन में कॉर्नर से आर्सेनल का 18वां लीग गोल किया। एमिरेट्स में टेंशन थोड़ी देर के लिए कम हुई, लेकिन हाफ टाइम के बाद आर्सेनल मैच पर पूरी पकड़ नहीं बना सका।

एजे का शॉट क्रॉसबार से टकराकर वापस आ गया। वहीं, हैवर्ट्ज के एक कड़े टैकल को वीएआर ने रेड कार्ड के लिए रिव्यू किया, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ येलो कार्ड दिया गया। मैच के अंतिम क्षणों में आर्सेनल के डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन किया और बर्नले एफसी को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया।

--आईएएनएस

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