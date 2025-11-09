प्रमोद भगत ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में जीते तीन स्वर्ण पदक

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के पैरा बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक जीतकर कमाल कर दिया। प्रमोद ने एकल, युगल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता।

प्रमोद भगत ने एसएल3 एकल फाइनल में जापान के डाइसुके फुजिहारा के खिलाफ पहला सेट हारने के बावजूद जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 1 घंटे 33 मिनट तक चले कड़े मुकाबले को उन्होंने 17-21, 21-19, 21-10 से जीता। पुरुष युगल के फाइनल में, भगत ने सुकांत कदम के साथ मिलकर हमवतन जगदीश दिल्ली और नवीन शिवकुमार को तीन सेटों के कड़े मुकाबले में 21-17, 18-21, 21-16 से हराया। वहीं मनीषा रामदास के साथ मिश्रित युगल एसएल4-एसयू5 का खिताब हमवतन नितेश कुमार और तुलसीमथी मुरुगेसन को 21-19, 21-19 से हराकर जीता।

तीन स्वर्ण जीतने के बाद प्रमोद ने कहा, "जापान में तीन स्वर्ण पदक जीतना मायने रखता है। ऐसे देश में प्रदर्शन करना हमेशा खास होता है जो पैरा बैडमिंटन को महत्व देता है। हर मैच ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परखा। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने दबाव को कैसे संभाला। यह जीत मुझे भविष्य के टूर्नामेंटों के लिए बहुत प्रेरणा देती है।"

टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने एकल और मिश्रित युगल दोनों में दो स्वर्ण पदक जीते, जबकि सुकांत कदम ने पुरुष युगल में स्वर्ण और एकल में एक रजत पदक जीता।

कृष्णा नागर ने एसएच6 पुरुष एकल और एसएच6 मिश्रित युगल में दो स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। एकल फाइनल में, नागर ने अमेरिका के माइल्स क्रेजेवस्की को हराया। वहीं नित्या श्री के साथ मिलकर, कृष्णा ने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता।

जीत के बाद कृष्णा नागर ने कहा, "मैं इस सप्ताह अपने प्रदर्शन से खुश हूं। हर मैच प्रतिस्पर्धी था और मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने की मुझे खुशी है और मैं आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता रहूंगा।"

सुकांत कदम ने पुरुष युगल में एसएल3-एसएल4 में प्रमोद भगत के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं एसएल4 एकल में हमवतन नवीन शिवकुमार से हारने के बाद उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

नित्या श्री ने महिला एकल एसएच6 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।

भारत के लिए अन्य पदक विजेताओं में मंदीप कौर और नीरज एसएल3 वर्ग में क्रमशः रजत और कांस्य, महिला युगल एसएल3-एसयू5 में मानसी जोशी और तुलसीमथि मुरुगेसन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नीरज-आरती और संजना कुमारी-शांतिया ने कांस्य पदक जीता। मानसी जोशी और रूथिक रघुपति ने मिश्रित युगल (एसएल3-एसयू5) में कांस्य पदक जीता। सूर्यकांत ने पुरुषों के एसएल4 में कांस्य पदक जीता। तुलसीमथि, मनीषा रामदास और शांतिया ने महिला एसयू5 वर्ग में क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। हार्दिक मक्कड़ और रूथिक रघुपति ने पुरुष युगल एसयू5 में रजत पदक जीता।

--आईएएनएस

पीएके