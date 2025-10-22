प्राइम वॉलीबॉल लीग 2025: कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स ने अहमदाबाद डिफेंडर्स को 3-1 से हराया

हैदराबाद, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स ने मंगलवार को हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में प्राइम वॉलीबॉल लीग में अहमदाबाद डिफेंडर्स को 15-13, 14-16, 17-15, 15-9 से हराकर शानदार जीत हासिल की। ​​एरिन वर्गीस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस परिणाम का तालिका में अहमदाबाद की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वे पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं।

अहमदाबाद ने बत्तूर बत्सुरी के अटैक के साथ शानदार शुरुआत की। कोच्चि के जसजोध सिंह के शानदार सर्व ने दोनों टीमों के बीच का अंतर कम कर दिया। जसजोध ने शॉन टी. जॉन पर सुपर ब्लॉक लगाकर स्पाइकर्स को प्रेरित किया। अमरिंदरपाल सिंह के शानदार डिफेंस ने उन्हें पहला सेट जीतने में मदद की।

एरिन की जबरदस्त सर्विस ने अहमदाबाद को दूसरे सेट में चौंका दिया और स्पाइकर्स ने अपनी लय बरकरार रखी। अहमदाबाद ने नंदगोपाल और अखिन को कोर्ट पर उतारा और इस नए फॉर्मेशन ने खूब रंग दिखाया। अखिन ने मिडिल जोन से कोच्चि के लगातार हमलों को रोका और डिफेंडर्स ने स्कोर बराबर कर दिया। एक बेहतरीन रिव्यू की बदौलत डिफेंडर्स ने एक अहम अंक हासिल किया। जसजोध और हेमंत के क्रॉस-बॉडी स्पाइक्स के जबरदस्त डिफेंस ने कोच्चि को फिर से लय हासिल करने में मदद की और एक बार फिर पासा पलट गया। तीसरे सेट में बैक कोर्ट पर निकोलस मारेचल ने अहम भूमिका निभाई और स्पाइकर्स ने मैच पर कब्जा जमा लिया।

हेमंत ने मजबूत स्पाइक्स से अहमदाबाद के डिफेंस पर दबाव बनाना जारी रखा। अनफोर्स्ड एरर ने अहमदाबाद के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दीं। लिबरो एलन के तेज रक्षात्मक मूव्स ने कोच्चि के अहम अंक बचाए। अमरिंदरपाल और जसजोध मिडिल जोन पर अपना दबदबा बनाए रखते हुए कोच्चि की मदद करते रहे।

इससे पहले सोमवार को कोलकाता थंडरबोल्ट्स ने जीत की राह पर वापसी करते हुए हैदराबाद के गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) में मेजबान हैदराबाद ब्लैक हॉक्स को 15-9, 15-13, 9-15, 15-13 से हराया। पंकज शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ, थंडरबोल्ट्स 9 अंकों के साथ तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गया।

इससे पहले, रविवार को हैदराबाद के गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में पीवीएल 2025 में गोवा गार्डियंस ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली तूफान्स को 14-16, 11-15, 15-11, 16-13, 15-11 से हराया। इस जीत के साथ, गार्डियंस 10 अंकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया।

--आईएएनएस

पीएके