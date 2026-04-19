प्रफुल हिंगे लंबे समय तक टीम का हिस्सा रहेंगे: वरुण आरोन

हैदराबाद, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में शनिवार को 2 मुकाबले खेले गए। दोपहर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और रात का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच खेला गया।

एसआरएच के तेज गेंदबाजी कोच वरुण आरोन ने भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटरों रविचंद्रन अश्विन और चेतेश्वर पुजारा के साथ बात करते हुए एसआरएच के युवा तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा की तारीफ की।

जियोहॉटस्टार के 'गूगल सर्च एआई मोड मैच सेंटर लाइव' पर बात करते हुए वरुण आरोन ने ईशान मलिंगा की गेंदबाजी की तारीफ की।

उन्होंने कहा, "ईशान मलिंगा एक बहुत ही अंडररेटेड गेंदबाज हैं। कैंपेन की शुरुआत से ही, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। उन्होंने पिछले सीजन में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। खासकर जब बॉल रिवर्स होती है, तो वह डेथ ओवर्स में और भी असरदार हो जाते हैं। वह लगभग 145 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं, उनके पास तेज बाउंसर है, और वह परफेक्ट यॉर्कर डाल सकते हैं। वह एक पूर्ण टी20 गेंदबाज हैं जिनमें ऑल-राउंड क्षमता है। मेरा मानना ​​है कि वह नई गेंद भी ले सकते हैं, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि श्रीलंका के लिए भी।"

एसआरएच की गेंदबाजी योजना पर आरोन ने कहा, "जब विकेट फ्लैट होते हैं, तो फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है, और ग्रुप में गेंदबाजों की योजना पर पूरा भरोसा किया जाता है। उदाहरण के लिए, साकिब पिछले मैच में बहुत अच्छी धीमी गेंद डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस गेम में यह उनके हाथ से उतनी अच्छी तरह नहीं निकल रही थी, हालांकि उन्हें यॉर्कर डालने पर भरोसा था। इसलिए, हम गेंदबाजों का फीडबैक लेते हैं, उनके प्लान पर भरोसा करते हैं, और अगर हमें कुछ महसूस होता है, तो हम अपने इनपुट देते हैं। वे दो बहुत युवा गेंदबाज हैं। विटोरी और मेरा बस एक ही संदेश है, और वह है कि अतिरिक्त दबाव न लें, पूरे भरोसे के साथ अपनी बात रखें। इस तरह के विकेट पर, अगर आप भरोसे के साथ गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो आपकी अच्छी गेंदों पर भी रन पड़ेंगे।"

प्रफुल हिंगे ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की लेकिन सीएसके के खिलाफ उनकी गेंदबाजी पर काफी रन बने।

इस पर आरोन ने कहा, "हम इतने सालों से आईपीएल देख रहे हैं। संक्षिप्त में यही लीग है। आप पहले ओवर में तीन विकेट ले सकते हैं, जैसे प्रफुल हिंगे ने अपने पहले मैच में किया था, और दूसरे दिन, आप एक ओवर में 15 रन दे सकते हैं। तो, यह उनके लिए एक अच्छी सीख है। उन्होंने सिर्फ दो मैच में दो तरह के हालात देखे हैं। कैरेक्टर दिखाने के लिए उन्हें सलाम करता हूं। हो सकता है कि आपने अपने पहले तीन ओवर अच्छी गेंदबाजी न की हो, लेकिन आप दबाव में भी अपनी यॉर्कर डाल पाते हैं और आखिरी ओवर में वापसी कर पाते हैं। यही कैरेक्टर है। मुझे लगता है कि प्रफुल हिंगे लंबे समय तक टीम में रहेंगे। उन यॉर्कर को मारना आसान नहीं है, खासकर राउंड द विकेट से, लेकिन वह कर पाए। क्योंकि उस नो-बॉल के बाद कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रेशर में खुद को संभाले रखना और कूल रहना बहुत जरूरी है।"

आरआर के खिलाफ 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट लेने वाले हिंगे प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन सीएसके के खिलाफ हिंगे ने 4 ओवर में 60 रन लुटाए और सिर्फ 1 विकेट ले सके।

--आईएएनएस

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