प्रभसिमरन सिंह की शतकीय पारी के दम पर भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए से वनडे सीरीज जीती

कानपुर, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे को जीतकर भारतीय ए टीम ने सीरीज 2-1 से जीत ली है। प्रभसिमरन सिंह की शतक की बदौलत भारत ने मैच 24 गेंद पहले 2 विकेट से जीत लिया। भारत को जीत के लिए 317 रन का लक्ष्य मिला था।

ऑस्ट्रेलिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने अपने शुरुआती 4 विकेट पर 44 और 6 विकेट 135 पर गंवा दिए थे। इस समय टीम मुश्किल में थी। इसके बाद लियाम स्कट और कप्तान जैक एडवर्ड्स ने सातवें विकेट के लिए 152 रन की साझेदारी कर स्कोर 287 तक पहुंचा दिया। स्कट 64 गेंद पर 73 रन बनाकर आउट हुए। जब तक उनका विकेट नहीं गिरा था, ऑस्ट्रेलिया ए का स्कोर 350 या उसके पार जाता दिख रहा था। स्कट का विकेट गिरने के बाद निचला क्रम बिखर गया। पूरी टीम 49.1 ओवर में 316 रन पर सिमट गई। कप्तान एडवर्ड्स ने 75 गेंद पर 89 रन की पारी खेली। कूपर कोनोले ने 49 गेंद पर 64 रन बनाए थे।

भारत के लिए अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 3-3, आयुष बडोनी ने 2, गुरजपनीत सिंह और निशांत सिंधु ने 1-1 विकेट लिए।

317 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी भारतीय ए टीम के लिए सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 68 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके की मदद से 102 रन की पारी खेली। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 58 गेंद पर 62 और रियान पराग ने 55 गेंद पर 62 रन की पारी खेली। भारत ने 46 ओवर में 8 विकेट पर 322 रन बनाकर मैच 2 विकेट से जीता।

ऑस्ट्रेलिया के लिए तनवीर सांघा और टॉम मर्फी ने 4-4 विकेट लिए।

प्रभसिमरन सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच और रियान पराग को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। भारत ने सीरीज का पहला मैच जीता था, जबकि दूसरे मैच में हार मिली थी। तीसरा मैच जीतकर भारत ने सीरीज 2-1 से जीती।

--आईएएनएस

पीएके