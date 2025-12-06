प्रो कुश्ती लीग: नोएडा इंडोर स्टेडियम में 15 जनवरी से आयोजित होगी

नोएडा, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रो कुश्ती लीग 2026 की शुरुआत 15 जनवरी से होगी। लीग का आयोजन नोएडा इंडोर स्टेडियम में होगा। ग्रैंड फिनाले 1 फरवरी को होगा।

कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह के मुताबिक, 20 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा पहलवानों ने नीलामी के लिए रजिस्टर किया है। इसमें ओलंपिक पदक विजेता, विश्व चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाले और भारत के सीनियर पहलवान शामिल हैं।

सभी छह टीमों के रोस्टर में चार महिलाओं समेत नौ पहलवान होंगे। सभी टीमों में पांच भारतीय और चार विदेशी पहलवान हो सकते हैं।

प्रो कुश्ती लीग को दुनिया एक उच्च-गुणवत्ता वाले मंच के रूप में देख रही है। इसका सबूत वैश्विक पहलवानों का इस आयोजन के लिए आवेदन है। प्रो रेसलिंग लीग स्केल और व्यूअरशिप के मामले में सबसे बड़ी लीग बन सकती है।

लीग अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में कई बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। इसमें टीम से जुड़ी सूचनाएं, ट्रॉफी लॉन्च, नीलामी की तारीखें आदि शामिल हैं।

पहले सीजन में इनामी राशि 15 करोड़ रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया था।

प्रो कुश्ती लीग की शुरुआत 2015 में हुई थी। यह लीग भारतीय कुश्ती को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और फ्रीस्टाइल कुश्ती को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए शुरू की गई थी। लीग में योगेश्वर दत्त, संदीप तुलसी यादव, बजरंग पुनिया, और विनेश फोगाट जैसे भारतीय पहलवान खेल चुके हैं। लीग 2020 से कोरोना और वित्तीय अनियमितताओं की वजह से रुकी हुई थी।

2026 में लीग फिर शुरू की जा रही है। लीग की शुरुआत भारत के उभरते पहलवानों के सपनों को पंख देने जैसी है। वैसे पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। लीग पहलवानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर अपने सपने को जीने का साहस देती है। लीग की शुरुआत देश के ऐतिहासिक खेल के लिए संजीवनी की तरह है।

