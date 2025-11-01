प्रो कबड्डी लीग: दबंग दिल्ली बनी चैंपियन, फाइनल में पुणेरी पल्टन को 31-28 से हराया

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का फाइनल मुकाबला दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में दबंग दिल्ली और पुणेरी पल्टन के बीच खेला गया। बेहद रोमांचक रहे इस फाइनल मुकाबले में दबंग दिल्ली ने पुणेरी पल्टन को 31-28 से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया।

खिताब जीत के साथ ही दबंग दिल्ली पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के क्लब में शामिल हो गई है। पटना और जयपुर कई बार चैंपियन रह चुकी हैं। दबंग दिल्ली का यह दूसरा पीकेएल खिताब है। दबंग दिल्ली के कोच जगिंदर नरवाल ने मनप्रीत सिंह के बाद कोच और कप्तान दोनों की भूमिका निभाते हुए पीकेएल ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बने।

मुकाबले की शुरुआत में पुणेरी पल्टन ने असलम इनामदार की मदद से पहला अंक हासिल किया। रेडर आशु मलिक और नीरज नरवाल के प्रयासों की बदौलत दबंग दिल्ली ने जल्द पुणेरी पर 6-2 की बढ़त बना ली। इसके बाद पुणेरी पल्टन ने सुपर टैकल की बदौलत दमदार वापसी की और पहले क्वार्टर में स्कोर 8-6 हो गया। दबंग दिल्ली ने पंद्रहवें मिनट में पल्टन को मैच का पहला ऑल-आउट देकर अपनी बढ़त 14-8 कर ली। पुणेरी ने दूसरे क्वार्टर में फिर प्रभावशाली वापसी की। पंकज मोहिते और आदित्य शिंदे की बदौलत पुनेरी ने अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन अजित और नीरज की अगुवाई में पहले हाफ का अंत दिल्ली ने 20-14 की बढ़त पर किया।

दूसरे हाफ में दिल्ली ने मजबूत रक्षापंक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त बरकरार रखी। वहीं पुणे ने कुछ रक्षात्मक चालें चलीं, लेकिन दिल्ली ने अपनी रणनीतियों की बदौलत तीसरे क्वार्टर का अंत 24-18 की बढ़त के साथ किया।

चौथे और अंतिम क्वार्टर में, दबंग दिल्ली ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। पुणेरी पल्टन ने 37वें मिनट में दबंग दिल्ली को पहली बार ऑल-आउट करने पर मजबूर करके अंतर को तीन अंकों तक कम कर दिया। आदित्य शिंदे के शानदार प्रयासों के बावजूद, दबंग दिल्ली ने फजल अत्राचली के आखिरी मिनट में किए गए अहम टैकल की बदौलत पुणेरी पल्टन को तीन अंकों के मामूली अंतर से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता।

पीकेएल का ये 12वां सीजन था, पूर्व में दिल्ली 8वें सीजन में चैंपियन रही थी।

--आईएएनएस

पीएके/