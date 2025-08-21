प्रो कबड्डी लीग 12: आशु मलिक की कप्तानी बरकरार, दबंग दिल्ली केसी को खिताब की आस

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के लिए दबंग दिल्ली केसी ने आशु मलिक को अपना कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। मैट पर 22 साल के आशु मलिक के प्रदर्शन में निरंतरता, परिपक्वता और जुझारूपन को देखते हुए ही दबंग दिल्ली ने एक बार फिर से बतौर कप्तान उन पर भरोसा जताया है।

आशु मलिक का पिछले साल अच्छा प्रदर्शन रहा था। बतौर खिलाड़ी और कप्तान दबंग दिल्ली के लिए वह बेहद अहम साबित हुए थे। सीजन का समापन उन्होंने सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स के साथ लीग के शीर्ष स्कोरर के रूप में किया था।

दबंग दिल्ली केसी के सीईओ प्रशांत मिश्रा ने कहा, "यह सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लगातार छह प्लेऑफ प्रदर्शनों से आगे बढ़ते हुए बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए न केवल हमारे खिलाड़ियों के प्रयास की आवश्यकता है, बल्कि मैदान पर मजबूत नेतृत्व की भी आवश्यकता है। आशु इस भूमिका में पूरी तरह से ढल गए हैं। उन्होंने लचीलापन, परिपक्वता और टीम को प्रेरित करने की क्षमता दिखाई है। उनके नेतृत्व में हमें ट्रॉफी जीतने का पूरा भरोसा है।"

टीम के कोच जोगिंदर नरवाल ने कहा, "आशु लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। मुझे भरोसा है कि इस साल फिर से वह टीम का मार्गदर्शन करेंगे। हमारा लक्ष्य प्लेऑफ से आगे बढ़ते हुए खिताब के लिए संघर्ष करना है।"

पीकेएल 8 की विजेता दबंग दिल्ली आशु मलिक की कप्तानी में नए दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा के साथ पीकेएल 12 में कदम रखने के लिए तैयार है। लगातार छह प्लेऑफ खेलने वाली दबंग दिल्ली का सफर पिछले सीजन सेमीफाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया था।

--आईएएनएस

पीएके/केआर