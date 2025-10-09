पुणे में पहली बार इंटरनेशनल साइकिल रेस, 50 देशों के खिलाड़ी लेंगे भाग

पुणे, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे में जनवरी में इंटरनेशनल साइकिल रेस का आयोजन होने जा रहा है। यह भारत में पहली बार होगा। यह रेस इंटरनेशनल साइकिल यूनियन में रजिस्टर्ड है। इसमें 50 देशों के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। यह जानकारी पुणे के कलेक्टर जितेंद्र दुड्डी ने बुधवार को दी।

पुणे के कलेक्टर जितेंद्र दुड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य पुणे को एक वैश्विक शहर बनाना है। पुणे का नाम दुनिया भर में पहचाना जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने एक व्यापक पर्यटन योजना बनाई है और इसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। पुणे को हमें ग्लोबल सिटी बनाना है। पुणे का नाम पूरे विश्व में होना चाहिए। उस उद्देश्य के तहत हमने एक अच्छा टूरिज्म प्लान बनाया है।"

उन्होंने कहा कि उस टूरिज्म प्लान का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। इसके अलावा जनवरी में इंटरनेशनल साइकिल रेस को टीवी चैनलों के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। उसके बाद दूसरे देश के लोगों को भी पुणे के बारे में जानकारी मिलेगी और वह घूमने के लिए आएंगे। इससे पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। पुणे का नाम हर जगह पूछा जाएगा। उसके कारण बाहर से आने वाला पैसा पुणे में निवेश होगा। इस कारण सिर्फ नाम नहीं होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

पूरंदर विमानतल के भू-स्वामित्व और अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए पुणे के कलेक्टर ने कहा कि वहां के जो मालिक हैं, उनका काफी सालों से विमानतल का विरोध चल रहा था। जब हमने एक महीने में जमीन मापने की शुरुआत की थी तो लोगों का विरोध हुआ था। उसके बाद हमने काफी लोगों के साथ बैठक की, उसमें हमने एक मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश की। जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसमें सबसे पहले फायदा किसे होना चाहिए और वह किस तरीके से हो, इस पर समाधान निकालने की हमने कोशिश की।

