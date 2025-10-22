पेले : फुटबॉल के राजा, जिन्होंने तीन बार जीता फीफा वर्ल्ड कप खिताब

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्राजील को तीन फीफा विश्व कप जिताने वाले पेले अपनी अद्भुत ड्रिब्लिंग, फिनिशिंग और खेल भावना के लिए मशहूर थे। फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार पेले को 'फुटबॉल का राजा' कहा जाता है।

23 अक्टूबर 1940 को मिनस गेरैस राज्य के ट्रेस कोराकोस में जन्मे पेले का असल नाम 'एडसन अरांतेस डो नासिमेंटो' था। जब पेले का जन्म हुआ, तो उसी साल पहली बार उनके शहर में बिजली का बल्ब पहुंचा था। ऐसे में माता-पिता ने उनका नाम बल्ब के आविष्कारक 'थॉमस अल्वा एडिसन' के नाम पर रखा, लेकिन स्पेलिंग में 'आई' न होने के कारण उनका नाम 'एडसन' हो गया।

बचपन में पेले ने आर्थिक परेशानियों का सामना किया। उनके पिता एक अर्ध-पेशेवर फुटबॉलर थे, लेकिन चोटिल होने के बाद उन्हें इस खेल से दूर होना पड़ा।

घर चलाने के लिए पिता को सफाईकर्मी का काम करना पड़ा। मां दूसरों के घरों में जाकर नौकरानी का काम करती थीं।

पेले में भी पिता के गुण थे। बचपन से ही उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि जूते और फुटबॉल खरीद सकें। ऐसे में मां उन्हें कपड़े की फुटबॉल बनाकर देतीं।

एडसन अपने शहर में खेलने वाले गोलकीपर 'बिले' के नाम का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे। वह उन्हें 'पेले' कहते। शुरुआती दौर में उनके साथियों ने इसके लिए जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में उन्हें ही 'पेले' कहकर बुलाने लगे।

आर्थिक बाधाओं का सामना करने के बावजूद पेले ने फुटबॉल खेलना जारी रखा। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने 'सैंटोस' क्लब के साथ अनुबंध किया, जिसके बाद उनकी तकदीर ही बदल गई।

इस क्लब में शानदार प्रदर्शन के बाद पेले को महज 16 साल और 9 महीने की उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू का मौका मिला। पेले ने विश्व कप 1958 के क्वार्टरफाइनल में वेल्स के खिलाफ 17 साल और 239 दिन की उम्र में गोल किया था। इसी के साथ वह पुरुषों के फीफा विश्व कप में गोल दागने वाले सबसे युवा फुटबॉलर भी बने।

पेले ने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को फीफा विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 92 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 77 गोल किए। फीफा विश्व कप के चार संस्करणों में पेले ने 14 मैच खेले, जिसमें 12 गोल दागे।

क्लब फुटबॉल में पेले ने अपने करियर में कुल 680 गोल दागे, जिसमें 643 गोल सैंटोस के लिए खेलते हुए किए। हालांकि, कुछ जगह पर यह आंकड़ा 659, तो कुछ जगह पर इसे 665 गोल बताया गया है। 'आरएसएसएसएफ' के मुताबिक, पेले ने 846 आधिकारिक मुकाबलों में 778 गोल किए। इसमें उनके मिलिट्री टीम के मैच और कुछ अन्य विशेष मुकाबलों को भी जोड़ा गया है। दरअसल, पेले के दौर में रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की प्रक्रिया आज की तरह व्यवस्थित नहीं थी।

पेले ने अपने करियर के आखिरी तीन साल न्यूयॉर्क कॉसमॉस क्लब के लिए खेले, जिसमें उन्होंने 37 गोल किए। वहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, पेले ने 7 सितंबर 1956 से 1 अक्टूबर 1977 के बीच पेशेवर स्तर पर 1,279 गोल किए। साल 1965 में बेल्जियम के खिलाफ पेले के 'साइकिल किक' को आज भी याद किया जाता है।

29 दिसंबर 2022 को पेले कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए।

--आईएएनएस

आरएसजी