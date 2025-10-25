Pakistan Withdraws Hockey : पाकिस्तान की जगह दूसरी टीम की घोषणा करेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ

मुंबई: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ तमिलनाडु में 28 नवंबर से होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप में पाकिस्तान की जगह दूसरी टीम की घोषणा करेगा। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अपना नाम वापस लेने की सूचना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को दी थी।
आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक, "पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को सूचित कर दिया है कि उसकी टीम तमिलनाडु में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भाग नहीं लेगी। पाकिस्तान की जगह भाग लेने वाली दूसरी टीम की घोषणा जल्द की जाएगी।"
टूर्नामेंट से ठीक एक महीने पहले पाकिस्तान के नाम वापस लेने से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ असमंजस में है क्योंकि उसने चेन्नई और मदुरै में होने वाले इस आयोजन के लिए ड्रॉ आयोजित करने में लगभग एक महीने की देरी कर दी थी, जिससे पाकिस्तान को अपनी भागीदारी पर अपनी सरकार से परामर्श करने का समय मिल गया। एफआईएच ने ड्रॉ समारोह, जो आमतौर पर मेजबान शहर/देश में आयोजित किया जाता है, लुसाने स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित किया था।
देर से खिलाड़ियों के चयन का मतलब न केवल ड्रॉ में एक निचली रैंकिंग वाली टीम को शामिल करना होगा, बल्कि एक ऐसी टीम को भी शामिल करना होगा जो जूनियर वर्ग के सबसे बड़े आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है।
रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने अपनी सरकार से परामर्श के बाद अपनी टीम का नाम वापस लेने का फैसला किया है। इसकी सूचना एफआईएच को दी गई है, जो हॉकी इंडिया को सूचित करेगी।
पाकिस्तान को भारत, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ ग्रुप बी में रखा गया था। प्रतिस्थापन टीम ग्रुप बी में शामिल होगी और उनकी रैंकिंग के अनुसार स्टैंडबाय टीमों में से चुनी जाएगी।
इससे पहले राजगीर में खेले गए पुरुष एशिया कप हॉकी से भी पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया था।
