Pakistan South Africa 1st ODI : डिकॉक और प्रिटोरियस की फिफ्टी के बावजूद 263 पर सिमटी दक्षिण अफ्रीका

फैसलाबाद: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच मंगलवार को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 263 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को प्रिटोरियस और क्विंटन डिकॉक ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 16 ओवर में 98 रन जोड़े। प्रिटोरियस 60 गेंद पर 57 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। डिकॉक भी जल्द ही आउट हो गए। डिकॉक ने 71 गेंद पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 63 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कप्तान मैथ्यू ब्रिट्ज्के ने 54 गेंद पर 42 और कॉर्बिन बॉश ने 40 गेंद पर 41 रन की पारी खेली।

लगातार विकेट गिरने की वजह से कभी 320 के आस-पास जाती दिख रही टीम 49.1 ओवर में 263 रन पर सिमट गई।

गेंदबाजी की बात करें तो नसीम शाह ने 9.1 ओवर में 40 रन देकर 3, अबरार अहमद ने 9 ओवर में 53 रन देकर 3 विकेट लिए। साईम अयूब ने 2, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट लिए।

वनडे फॉर्मेट के कप्तान के रूप में शाहीन अफरीदी का यह पहला मैच है। इस सीरीज से ठीक पहले मोहम्मद रिजवान को हटाकर शाहीन को वनडे का कप्तान बनाया गया था। उनकी कप्तानी में गेंदबाजी में टीम ने अच्छा कमबैक किया है। बिना किसी नुकसान के 98 रन बनाने वाली दक्षिण अफ्रीका को 263 रन पर समेटने का श्रेय निश्चित रूप से कप्तानी और गेंदबाजी को दिया जाना चाहिए।

वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ा झटका लगा। कंधे की इंजरी की वजह से विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस सीरीज से बाहर हो गए। उनके विकल्प की घोषणा अब तक नहीं की गई है।

