ICC Women World Cup 2025 Rain : बारिश बनी विलेन, पाकिस्तान के हाथ से फिसली पहली जीत

कोलंबो: महिला वनडे विश्व कप 2025 में श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच बारिश की वजह से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। बुधवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच भी बारिश की वजह से बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। बारिश की वजह से पाकिस्तान विश्व कप में अपना पहला मैच जीतने का मौका चूक गई और 1 अंक से संतोष करना पड़ा।

31 ओवर में 113 रन (डकवर्थ लुईस नियम के तहत) के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन बनाकर जीत की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अंपायरों को मैच रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा। दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया। इस परिणाम के साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह बनाने की संभावनाएं कम हो गई हैं। पाकिस्तान टीम पूर्व के अपने तीन मैच हार चुकी है।

इससे पहले, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने वाली पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 31 ओवरों में 9 विकेट पर 133 रन पर रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सना ने 27 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर कर रख दिया था।

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज सना ने एमी जोन्स, हीथर नाइट, नट साइवर-ब्रंट और टैमी ब्यूमोंट को आउट किया था। सादिया इकबाल ने भी 16 रन देकर 2 विकेट लिए थे। इंग्लैंड की पारी के 25 ओवर के बाद बारिश लगातार तीन घंटे हुई। इसके बाद मैच 31 ओवर प्रति टीम कर दिया गया। चार्ली डीन (33) और एमिली अर्लट (21) ने इंग्लैंड को 133 तक पहुंचाया।

डीएलएस गणना करते हुए पाकिस्तान को 31 ओवर में 113 रन का लक्ष्य दिया गया था। पाकिस्तान 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन पर थी, जब बारिश शुरू हुई। लंबे इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच रद्द कर दिया। यह टूर्नामेंट का उनका तीसरा रद्द मैच है।