खेल

Pakistan Cricket News: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में रिजवान को अपने गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

रिजवान को निर्णायक वनडे में गेंदबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 11, 2025, 07:53 AM
वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में रिजवान को अपने गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

त्रिनिदाद: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के निर्णायक मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भरोसा जताया कि उनके गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। यह मैच सोमवार को त्रिनिदाद एंड टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी मैदान में खेला गया।

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान ने 37 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। हसन नवाज़ और हुसैन तलत ने तीस-तीस रन की अहम पारियां खेलीं। बीच-बीच में बारिश रुकावट बनी। डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के तहत वेस्टइंडीज़ को 35 ओवर में 181 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने 10 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। रोस्टन चेज़ और जस्टिन ग्रीव्स ने 72 गेंदों में नाबाद 77 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई।

चेज़ और ग्रीव्स ने पाकिस्तान के पार्ट-टाइम गेंदबाज सैम अय्यूब और सलमान आगा पर जमकर रन बनाए। दोनों ने अपने-अपने स्पेल में 33-33 रन दिए।

आईसीसी ने रिजवान के हवाले से कहा कि वह अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि ये दोनों खिलाड़ी फाइनल में खेलेंगे या नहीं, लेकिन अगर मौका मिला तो उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "आज हमारे पांचवें गेंदबाज़ ने ज़्यादा रन दे दिए, लेकिन हाल के वर्षों में, सलमान आगा और सैम अयूब दोनों ने हमारे लिए अच्छी गेंदबाज़ी की है। सैम का आज का दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने टी20 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। यह खेल का एक हिस्सा है। मौसम भी उम्मीद से अलग रहा है, इसलिए हालात देखकर ही हम अंतिम एकादश तय करेंगे।"

वेस्टइंडीज की यह जीत पाकिस्तान के खिलाफ छह साल से भी ज़्यादा समय बाद आई है। पिछली बार उन्होंने 2019 वनडे वर्ल्ड कप में नॉटिंघम में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था।

वेस्टइंडीज़ के कप्तान शाई होप ने कहा, "हम हार के बाद वापसी करना चाहते थे और आज की जीत से खुश हैं। यह पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन मिडल ओवर में खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया। शेरफेन ने हमें तेजी दी और फिर चेज़ और ग्रीव्स ने मैच खत्म किया।"

वेस्टइंडीज, जो 2023 में भारत में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने से चूक गया था और 2027 में होने वाले प्रमुख टूर्नामेंट में वापसी की कोशिश में है।

 

Mohammad RizwanPakistan CricketJustin GreavesShai HopeODI Series 2025Roston ChaseWest Indies

Related posts

Loading...

More from author

Loading...