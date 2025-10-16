Pakistan South Africa Test : नोमान अली के नाम 10 विकेट, पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को हराया

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 93 रन से अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ मेजबान टीम ने 2 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है। 'प्लेयर ऑफ द मैच' नौमान अली ने इस मैच की दोनों पारियों में कुल 10 विकेट हासिल किए।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने अपनी पहली पारी में 378 रन बनाए। इस दौरान इमाम उल हक और सलमान आगा ने 93-93 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान शान मसूद ने 76 और मोहम्मद रिजवान ने 75 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी टीम से सेनुरन मुथुसामी ने सर्वाधिक 6 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 269 रन पर सिमट गई। इस दौरान टोनी डी जॉर्जी ने 104 रन की पारी खेली, जबकि रयान रिकेल्टन ने 71 रन टीम के खाते में जोड़े। पाकिस्तान के लिए नौमान अली ने सबसे ज्यादा 6 विकेट हासिल किए।

पाकिस्तान के पास पहली पारी के आधार पर 109 रन की बढ़त शेष थी। इस टीम ने दूसरी पारी में महज 167 रन बनाए और मेहमान टीम को जीत के लिए 277 रन का लक्ष्य मिला।

साउथ अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में 60.5 ओवरों का ही सामना कर सकी। इस टीम के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सर्वाधिक 54 रन बनाए, जबकि रयान रिकेल्टन ने 45 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

पाकिस्तान की ओर से इस पारी में नोमान अली और शाहीन अफरीदी ने चार-चार विकेट हासिल किए, जबकि साजिद खान ने 2 सफलताएं प्राप्त की।

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जिसे जीतकर पाकिस्तान सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगा। वहीं, साउथ अफ्रीका के पास इस मुकाबले को जीतकर सीरीज ड्रॉ करवाने का मौका होगा।

इसके बाद दोनों देश 28 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलेंगे।