पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज 3-0 से जीती

रावलपिंडी, 16 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज 3-0 से जीत ली है। रविवार को रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका 45.2 ओवर में 211 रन पर सिमट गई।

श्रीलंका के लिए सदीरा समाराविक्रमा ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। इसके अलावा, कुसाल मेंडिस ने 34, पवन रथ्नायके ने 32, कामिल मिशारा ने 29 और पाथुम निसांका ने 24 की पारी खेली।

पाकिस्तान के लिए वसीम जूनियर ने शानदार गेंदबाजी की और 10 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट लिए। हारिस रऊफ और फैसल अकरम को 2-2 विकेट मिले। कप्तान शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट लिए।

212 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी पाकिस्तान को शुरुआत अच्छी नहीं मिली। सलामी बल्लेबाज हसिबुल्ला खान बिना खाता खोले आउट हो गए। उस समय टीम का स्कोर 8 था। दूसरे विकेट के लिए फखर जमां और बाबर आजम के बीच 74 रन की साझेदारी हुई। फखर 45 गेंद पर 8 चौके की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए।

बाबर आजम 52 गेंद पर 34 और सलमान अली आगा 11 गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हुए। 115 पर 4 विकेट खो चुकी पाकिस्तान को विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और हुसैन तलत ने संभाला। दोनों ने नाबाद 100 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 32 गेंद पहले जीत दिला दी। पाकिस्तान ने 44.4 ओवर में 4 विकेट पर 215 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता। रिजवान 92 गेंद पर 61 और तलत 57 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे।

पाकिस्तान ने पहला वनडे 6 रन और दूसरा वनडे 8 विकेट से जीता था।

शाहीन अफरीदी के लिए बतौर वनडे कप्तान शानदार शुरुआत हुई है। इस सीरीज के ठीक पहले मोहम्मद रिजवान को हटाकर उन्हें पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था।

--आईएएनएस

