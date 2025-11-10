खेल

पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर छठी बार जीता हांगकांग सिक्सेस का खिताब

Nov 10, 2025, 11:45 AM

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस का खिताब जीत लिया है। पाकिस्तान ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में कुवैत को हराकर खिताब जीता।

पाकिस्तान ने 6 ओवर वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए। टीम के लिए कप्तान अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 11 गेंदों में ही 52 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। उनके अलावा अब्दुल समद ने 13 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली और अपनी पारी के दौरान 5 छक्के जड़े। ख्वाजा नफय ने 6 गेंदों में कुल 22 रनों का योगदान दिया।

कुवैत की तरफ से मीत भावसार ने सबसे ज्यादा तीन विकेट हासिल किए।

136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुवैत की टीम सिर्फ 92 रनों पर सिमट गई। कुवैत के लिए अदनान इदरीस और मीत भावसार ने पहले विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की। इदरीस ने 8 गेंदों में 30 रन बनाए और पांच छक्के लगाए। वह पारी की शुरुआत से ही अटैक करने के मूड में नजर आए। भावसार ने 12 गेंदों में कुल 33 रनों का योगदान दिया। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और तीन छक्के लगाए। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के आउट होते ही कुवैत की पारी बिखरी हुई नजर आई और टीम सिर्फ 92 रनों पर ही सिमट गई।

पाकिस्तान के लिए मुहम्मद शहजाद, अब्बास अफरीदी और अब्दुल समद ने 1-1 विकेट लिए।

52 रन बनाने के साथ ही 1 विकेट लेने वाले अब्बास अफरीदी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस 2025 का खिताब छठी बार जीता है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने ये खिताब पांच-पांच बार जीता है। इस जीत के साथ पाकिस्तान के नाम हांगकांग सिक्सेस का खिताब सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

--आईएएनएस

पीएके

