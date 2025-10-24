खेल

पाकिस्तान ने भारत में होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी से नाम वापस लिया: रिपोर्ट

Oct 24, 2025, 05:53 AM

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी से पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है। विश्व कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होने वाला है। पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम हाल ही में राजगीर में आयोजित एशिया कप हॉकी में भी हिस्सा लेने नहीं आई थी।

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने अपनी सरकार से परामर्श के बाद, एफआईएच को एक आधिकारिक सूचना भेजी है, जो हॉकी इंडिया को सूचित करेगा।

पाकिस्तान हॉकी महासंघ के सचिव राणा मुजाहिद ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए कहा, "हमें लगता है कि मौजूदा हालात अनुकूल नहीं हैं। हाल ही में हुए एशिया कप क्रिकेट आयोजन में भी हमने भारत-पाकिस्तान के रिश्ते में दूरी देखी है। उनके खिलाड़ियों ने हमारे खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और फिर उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया। इसलिए टूर्नामेंट से बाहर रहने का फैसला लिया गया है।"

पीएचएफ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान सरकार से सलाह-मशविरा के बाद लिया गया। हमने सरकार और पाकिस्तान खेल बोर्ड से सलाह मांगी, जिन्होंने हमें बताया है कि मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच, जूनियर विश्व कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं होगा क्योंकि यह एक बड़ा सुरक्षा जोखिम होगा। एफआईएच को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया है, जो हॉकी इंडिया को इस फैसले से अवगत कराएगा।

अधिकारी ने कहा, "हम जानते हैं कि जूनियर टीम के लिए यह एक बड़ी क्षति है, लेकिन इस समय, इतनी नकारात्मक भावनाओं के बीच, यह फैसला सही और समझदारी भरा है।"

पाकिस्तान ने अगस्त में एशिया कप टूर्नामेंट से भी अपना नाम वापस ले लिया था, जहां उनकी जगह बांग्लादेश ने ली थी। पाकिस्तान के हटने से उन्हें अगले साल होने वाले विश्व कप में जगह गंवानी पड़ी क्योंकि यह टूर्नामेंट इस बड़े आयोजन का क्वालीफाइंग दौर था।

पाकिस्तान की जूनियर टीम ने हाल ही में मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप में भारत के साथ मुकाबला किया था, जहां दोनों टीमों ने मैदान पर अपनी-अपनी जगह बनाने से पहले एक-दूसरे को खूब बधाई दी। यह मैच 3-3 से ड्रॉ रहा।

पाकिस्तान की जूनियर टीम एक साल से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ तीन सीरीज खेलकर विश्व कप की तैयारी कर रही है, लेकिन अब वह इसमें भाग नहीं ले पाएगी। पाकिस्तान को ग्रुप बी में भारत, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ रखा गया था। एफआईएच अब किसी अन्य टीम को बुलाने पर फैसला करेगा।

--आईएएनएस

पीएके

