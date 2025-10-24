पाकिस्तान में जीत दक्षिण अफ्रीका की बढ़ती ताकत का सबूत: कगिसो रबाडा

रावलपिंडी, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका ने रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका की जीत में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने बल्ले से अहम भूमिका निभाई और पहली पारी में आखिरी बल्लेबाज के रूप में उतरते हुए 71 रन की पारी खेली। रबाडा ने पाकिस्तान पर दक्षिण अफ्रीका की जीत को यादगार बताया है।

रबाडा ने कहा, "यह जीत निश्चित रूप से मेरे करियर की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक है। बांग्लादेश के बाहर उपमहाद्वीप में टेस्ट मैच जीतना। मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार है। हमने उपमहाद्वीप में जीतने की रणनीति बना ली है। जीत से खिलाड़ियों को निश्चित रूप से काफी आत्मविश्वास मिलता है। एक टीम के रूप में ये जीत हमारे विकास को भी दिखाती है। यह युवा टीम है, ऐसी टीम जो मैदान पर उतरकर कड़ी मेहनत करना चाहती है।"

उन्होंने कहा, "एक ऐसी टीम जो कभी एशियाई परिस्थितियों में लड़खड़ाती रही थी। 2015 से 2021 के बीच भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के दौरों पर 11 में से 10 टेस्ट हार गई थी। उसके लिए यह परिणाम एक महत्वपूर्ण कदम है। रावलपिंडी में दक्षिण अफ्रीका की जीत एशिया में चार टेस्ट मैचों में तीसरी जीत थी। पिछले साल बांग्लादेश पर 2-0 की जीत के बाद, इस सीरीज को खिलाड़ी अपने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान का निर्णायक मोड़ बता रहे हैं।"

रबाडा ने कहा, "हम जिस तरह से खेले, उसमें आक्रामक होना चाहते थे, क्योंकि अगर आप बस एक खराब गेंद का इंतजार करते रहेंगे, तो शायद आपको एक अच्छी गेंद मिलेगी जो आपको आउट कर देगी। यह महत्वपूर्ण था कि बल्लेबाजी इकाई उन शॉट्स को स्थापित कर सके जो वे विरोधी टीम पर दबाव बनाने के लिए खेलना चाहते थे और वे क्षेत्ररक्षकों को पीछे रखना शुरू कर दें और फिर आप स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर सकें।"

रबाडा ने आखिरी नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंद पर 71 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी ने मैच में दक्षिण अफ्रीका की वापसी कराई। रबाडा अपनी बल्लेबाजी से काफी खुश नजर आए।

रबाडा ने हंसते हुए कहा, "इस पारी की बदौलत साथी डेविड बेडिंघम के साथ एक हल्के-फुल्के समझौते की बदौलत एक नया बल्ला मिला। हमारे बीच एक समझौता है, अगर मैं 30 रन बना लेता हूं, तो वह मुझे एक बल्ला दे देते हैं क्योंकि हम एक ही बैटिंग कंपनी द्वारा प्रायोजित हैं।"

तेज गेंदबाज ने दक्षिण अफ्रीका की स्पिन तिकड़ी केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी की विशेष प्रशंसा की, जिन्होंने मैच में ज्यादातर विकेट लिए।

