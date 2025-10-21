पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 'तख्तापलट', मोहम्मद रिजवान से छिनी वनडे की कप्तानी

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से वनडे फॉर्मेट की कप्तानी छीन ली है। शाहीन अफरीदी को इस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अचानक हुए इस बदलाव के पीछे की वजह नहीं बताई है।

इससे पहले, शाहीन अफरीदी जनवरी 2024 में न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कमान संभाल चुके थे, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उस दौरे पर पाकिस्तान को 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अफरीदी से टीम की कमान छीन ली गई थी।

बतौर कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 20 वनडे मैच खेले, जिसमें 9 मुकाबलों में उन्हें कामयाबी मिली, जबकि 11 मैच में टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। कप्तान के तौर पर रिजवान ने वनडे फॉर्मेट की 18 पारियों में 41.66 की औसत के साथ 625 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने कराची में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध नाबाद 122 रन बनाए।

दूसरी ओर, बाएं तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की ओर से 66 वनडे मुकाबलों में 24.28 की औसत के साथ 131 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट अपने नाम किए हैं।

फिलहाल पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। मुकाबले के पहले दिन के खेल के बाद पीसीबी ने नए कप्तान की घोषणा की है। मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी इस मुकाबले का हिस्सा हैं।

पाकिस्तानी टीम लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 93 रन से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में मेजबान टीम सीरीज का दूसरा मुकाबला जीतकर 2-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी।

टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान की टीम 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद 4-8 नवंबर के बीच दोनों देश इतने ही मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे, जिसमें पाकिस्तानी टीम अपने नए कप्तान के साथ उतरेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस