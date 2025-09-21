पाकिस्तान को शिकस्त देगा भारत, बनेगा एशिया कप विजेता : महेंद्र सिंह चौहान

जामनगर, 21 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बचपन के कोच महेंद्र सिंह चौहान का मानना है कि इस मुकाबले में भारत ही जीतेगा। इसके साथ ही उन्होंने टीम इंडिया को टूर्नामेंट का विजेता बताया है।

कोच महेंद्र सिंह चौहान ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले को जीतेगी। भारत एशिया कप में सबसे संतुलित टीम है। भारत की युवा टीम शानदार है। सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, संजू सैमसन और कुलदीप यादव शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस एशिया कप में भारत को कोई भी टीम शिकस्त नहीं दे सकती है। एशिया कप भारत के ही नाम होगा।"

इस मुकाबले को लेकर जम्मू में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना के लिए विधिवत मंत्रोच्चारण किया गया। इस दौरान वेदपाठियों ने आईएएनएस से कहा, "भारत अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करता आया है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत इस मुकाबले में भी पाकिस्तान को हराएगा। हम टीम इंडिया को जीत के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"

भारत ने एशिया कप 2025 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाकर सुपर-4 मुकाबले में उतर रही है।

इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की। इसके बाद पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। ओमान के विरुद्ध 21 रन से जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं।

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक चार मुकाबले खेले जा चुके हैं। टीम इंडिया ने 3 मैच अपने नाम किए हैं। एक ही मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा।

भारतीय टीम सुपर-4 में पाकिस्तान से भिड़ने के बाद 24 सितंबर को बांग्लादेश से, जबकि 26 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी। टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

--आईएएनएस

आरएसजी