पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का निधन

कराची, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज वजीर मोहम्मद का सोमवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इसकी पुष्टि की है।

22 दिसंबर 1929 को जूनागढ़ में जन्मे वजीर मोहम्मद उस परिवार का हिस्सा थे, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की नींव रखने में मदद की।

वजीर मोहम्मद के भाई हनीफ, मुश्ताक और सादिक मोहम्मद, पाकिस्तान के लिए खेले, जबकि एक और भाई रईस ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला, लेकिन कभी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया।

वजीर मोहम्मद ने साल 1954 में ओवल टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ जीत में नाबाद 42 रन की पारी खेली थी।

उस मैच में पाकिस्तानी टीम पहली पारी में महज 133 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 130 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 134 रन बनाए और इंग्लैंड को अगली पारी में 143 रन पर समेटकर मुकाबला अपने नाम किया।

दो साल बाद, कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वजीर ने एक बार फिर पाकिस्तान को 70/5 के मुश्किल स्कोर से उबारा था। कप्तान के साथ उनकी 104 रनों की साझेदारी और 67 रनों की पारी ने टीम को एक और यादगार जीत दिलाई थी। 1957-58 में वजीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में 189 रनों की शानदार पारी भी खेली थी, जिसे आज भी फैंस भूल नहीं सके हैं।

वजीर मोहम्मद ने अपने करियर में 20 टेस्ट खेले, जिसकी 33 पारियों में 27.62 की औसत के साथ 801 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले। वहीं, 105 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में वजीर ने 40.40 की औसत के साथ 4,930 रन अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 26 अर्धशतक जमाए।

वजीर ने नवंबर 1959 में अंतिम टेस्ट खेला। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के लिए बतौर सलाहकार काम किया। इसके बाद वह ब्रिटेन चले गए।

--आईएएनएस

आरएसजी