पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेशी टीम घोषित, तंजीद और अमिते को पहली बार मौका

ढाका, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है। इसमें पहली बार टेस्ट फॉर्मेट में खेलने वाले बल्लेबाज तंजीद तमीम और अमिते हसन को शामिल किया गया है। यह मुकाबला 8 मई से ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें 8 से 20 मई के बीच दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। सीरीज का दूसरा मैच 16 मई से सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। ये दोनों मुकाबले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025–27 साइकिल का हिस्सा हैं।

सीरीज के पहले मैच के लिए चयनकर्ता लगातार उभरते हुए रेड-बॉल टैलेंट पर भरोसा जता रहे हैं। नजमुल हुसैन शांतो टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, जबकि ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज को उप-कप्तान बनाया गया है।

तंजीद और अमिते को टीम में शामिल करना इस घोषणा का मुख्य आकर्षण है। तंजीद, एक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हैं जो पहले ही बांग्लादेश की लिमिटेड-ओवर्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने 25 मुकाबलों में 40 की औसत से 1,792 रन बनाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

दूसरी ओर, 23 वर्षीय मध्यक्रम के बल्लेबाज अमिते ने भी घरेलू क्रिकेट में अपनी शानदार निरंतरता के दम पर टीम में जगह बनाई है। साल 2019 में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से, उन्होंने एक प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। 82 पारियों में उनका औसत 49 रहा है।

सेलेक्टर्स का यह फैसला टेस्ट मुकाबलों में बांग्लादेश की बैटिंग को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति को दिखाता है, जिसमें दोनों खिलाड़ियों को नेशनल टीम के लिए लंबे समय के निवेश के तौर पर देखा जा रहा है।

नए खिलाड़ियों को शामिल करने के अलावा, बांग्लादेश ने कुछ अहम गेंदबाजों को भी वापस बुलाया है। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और शोरिफुल इस्लाम 2024 के आखिर से टीम से बाहर रहने के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। ऑफ-स्पिनर नईम हसन को भी लगभग एक साल बाद टीम में वापस बुलाया गया है।

पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेशी टीम: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), महमुदुल हसन जॉय, शादमन इस्लाम, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज (उप-कप्तान), ताइजुल इस्लाम, नईम हसन, इबादत हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा, तंजीद हसन, अमित हसन।

--आईएएनएस

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