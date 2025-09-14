खेल

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को कोई परेशानी नहीं होगी : अशोक असवलकर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 14, 2025, 12:28 AM

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के बचपन के कोच अशोक असवलकर ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने में टीम इंडिया को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आईएएनएस से बात करते हुए अशोक असवलकर ने कहा, "भारतीय टीम लंबे समय बाद टी20 मैच खेल रही है। यूएई के खिलाफ हमारी टीम ने बड़ी जीत दर्ज की थी और उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस मैच में टीम को अभ्यास का अच्छा मिला, जो आगे के बड़े मैचों में काम आएगा।"

असवलकर ने कहा, भारतीय टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है। इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देना है। अच्छी क्रिकेट खेल हम आसानी से जीत सकते हैं। अगर भारत के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं , तो भारतीय टीम का स्कोर 200 के ऊपर जाएगा।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर उन्होंने कहा, "उन्होंने लगभग 20 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वह पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। इसका दबाव नहीं है। उन्हें क्रिकेट पर फोकस करना होगा।"

यूएई के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडेय ने आईएएनएस से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर हमेशा उत्साह और जोश का माहौल रहता है। देशवासियों की चाहत है कि भारत इस मैच को ऐसे जीते कि दिवाली के पहले दिवाली मन जाए। पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं हैं। हर बड़े इवेंट में हम पाकिस्तान को हराते रहे हैं। हर मैच अलग होता है। टी20 में कोई भी टीम कभी भी जीत सकती है।

उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में हमारी टीम बहुत अच्छी है। युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी गेंदबाजी मजबूत है। हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसा तेज गेंदबाज है। वहीं, स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती हैं। हमारी जीत निश्चित है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को मैच होने वाला है।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...