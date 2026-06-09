पाकिस्तान हॉकी टीम का बेल्जियम जाने का प्लान बिगड़ा, फेडरेशन का खराब प्रबंधन बनी वजह

लाहौर, 9 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ी खराब मैनेजमेंट की वजह से परेशान हैं। खराब हालात में ट्रेनिंग कैंप के बाद, दो जाने-माने खिलाड़ी घायल हो गए। इससे एफआईएच प्रो लीग मैचों के आखिरी दो लेग के लिए बेल्जियम का उनका टूर गड़बड़ा गया। पाकिस्तान इस राउंड के मैचों में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत, इंग्लैंड, स्पेन और मेज़बान बेल्जियम से खेलेगा।

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टेलीकम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक, "पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अधिकारी बदल गए हैं, लेकिन नेशनल खिलाड़ियों की किस्मत नहीं बदली है। प्रो लीग के आखिरी दो लेग के लिए ट्रेनिंग कैंप खराब हालात में हुआ था और खराब टर्फ का इस्तेमाल किया गया था, जिससे खास खिलाड़ी हुनान शाहिद और मोहम्मद सुफियान घायल हो गए। दोनों स्टार खिलाड़ी आखिरी दो लेग नहीं खेल पाएंगे और अगस्त में होने वाले वर्ल्ड कप में उनका खेलना भी मुश्किल है।"

रिपोर्ट के मुताबिक, "ऊबड़-खाबड़ जमीन पर तैयारी कराई गई और इस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। ऐसी तैयारी में बेल्जियम, स्पेन, भारत और इंग्लैंड जैसे टॉप देशों के खिलाफ मुकाबला नहीं किया जा सकता।"

सूत्रों ने कहा, "खिलाड़ियों को ऐसे सेंटर में रखा गया था जहां कमरों में एयर कंडीशनर नहीं थे और थके हुए खिलाड़ियों को पुराने जमाने के पंखों के साथ सोना पड़ा, और घटिया खाना खाना पड़ा। चार खिलाड़ियों को एक कमरे में रखा गया था। बाथरुम की भी अच्छी सुविधा नहीं थी। खराब ट्रेनिंग सुविधाओं के अलावा, टीम के जाने का समय अफरा-तफरी में बदला। खिलाड़ियों से कहा गया कि उन्हें दो अलग-अलग बैच में जाना होगा।"

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया, "नेशनल टीम को मंगलवार शाम को लाहौर से बेल्जियम के लिए निकलना था, लेकिन उन्हें बताया गया कि सीटें खाली नहीं हैं, इसलिए खिलाड़ी अब दो बैच में जाएंगे, एक इस्लामाबाद से और दूसरा कराची से।"

पाकिस्तान एफआईएच प्रो लीग 2025-26 सीजन में अब तक सभी आठ मैच हार चुका है। न्यूजीलैंड के फंड की कमी की वजह से हटने के बाद पाकिस्तान को टूर्नामेंट में जगह मिली है।

प्रो लीग मैचों के पहले राउंड में, पाकिस्तान नीदरलैंड्स से 2-5 और 3-7 से हारा, जबकि अर्जेंटीना ने उन्हें 3-2 और 5-1 से हराया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 2-3 और 3-0 से और जर्मनी से 2-5 और 1-6 से हारा।

सूत्रों के मुताबिक, "पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि पाकिस्तान हॉकी टीम भारत को हराए।"

पाकिस्तान 2016 से सीनियर और जूनियर लेवल पर सभी मैचों में भारत से हारा है। पाकिस्तान की जूनियर टीम शुक्रवार को जापान में अंडर-18 एशिया कप में भारत से 5-3 से हार गई।

एफआईएच प्रो लीग में पाकिस्तान का मुकाबला 13 और 21 जून को बेल्जियम से होगा, जबकि 14 और 20 जून को स्पेन से होगा। आखिरी लेग में, वे 23 और 26 जून को भारत से और 24 और 27 जून को इंग्लैंड से खेलेंगे।

--आईएएनएस

पीएके