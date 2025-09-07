खेल

पाकिस्तान एशिया कप के बाद टी20 त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी करेगा

Sep 07, 2025, 02:02 PM

लाहौर, 7 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के मद्देनजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अधिक से अधिक टी20 मैचों की सीरीज आयोजित करने पर काम कर रही है। पाकिस्तान फिलहाल अफगानिस्तान और यूएई के साथ टी20 त्रिकोणीय सीरीज खेल रही है। इसके बाद एशिया कप होना है, जो टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा। एशिया कप के बाद पीसीबी फिर से त्रिकोणीय टी20 सीरीज की मेजबानी करेगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 17 से 29 नवंबर तक टी20 त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी करेगी। पाकिस्तान के अलावा इस सीरीज की दो अन्य टीमें श्रीलंका और अफगानिस्तान हैं। यह पहला मौका है जब पाकिस्तान त्रिकोणीय टी20 सीरीज को होस्ट करेगा।

सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच से होगी। यह मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में यह पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच होगा। 19 नवंबर को सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच रावलपिंडी में खेला जाएगा। 22 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा मैच लाहौर में, 25 नवंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच चौथा मैच लाहौर में, 27 नवंबर को पांचवां मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज का फाइनल मैच भी 29 नवंबर को लाहौर में ही खेला जाएगा।

पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने कहा, "इस साल की शुरुआत में पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। ये उपलब्धियां उच्चतम स्तर पर लगातार दो अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने की हमारी क्षमता और तत्परता को दर्शाती हैं।”

उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान की पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय सीरीज के लिए श्रीलंका और अफगानिस्तान की मेजबानी के लिए उत्सुक हैं। यह आयोजन न केवल अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की बेहतरीन तैयारी का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि प्रशंसकों को विभिन्न आयोजन स्थलों पर रोमांचक क्रिकेट का भी आनंद देगा।”

श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज से पहले पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की भी मेजबानी करेगी।

