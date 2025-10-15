खेल

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: रोमांचक हुआ लाहौर टेस्ट, तीसरे दिन गिरे 16 विकेट

Oct 15, 2025, 08:04 AM

लाहौर, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा पहला टेस्ट रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। तीसरे दिन पूरी तरह से मैच पर स्पिनरों का दबदबा दिखा और कुल 16 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका को चौथी पारी में जीत के लिए 277 रन का लक्ष्य मिला है। दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन की आवश्यकता है, वहीं पाकिस्तान को 8 विकेट चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका के लिए रियान रिकल्टन 29 और टोनी डे जॉर्जी 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मार्कराम 3 और वियान मुल्डर शून्य पर नोमान अली का शिकार बने।

इससे पहले पाकिस्तान की दूसरी पारी 167 रन पर सिमट गई। अब्दुल्ला शफीक ने 41, बाबर आजम ने 42 और सऊद शकील ने 38 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले सेनुरान मुथुसामी ने दूसरी पारी में भी 5 विकेट लिए। सिमोन हार्मर ने 4 विकेट लिए।

तीसरे दिन का खेल दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 216 से आगे खेलना शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 269 रन पर सिमट गई थी। टोनी डे जॉर्जी ने सर्वाधिक 104 रन बनाए। वहीं रियान रिकल्टन ने 71 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए नोमान अली ने 6, साजिद खान ने 3, और सलमान आगा ने 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 109 रन की लीड मिली। पहली पारी में पाकिस्तान ने इमाम-उल-हक और सलमान आगा के 93-93, कप्तान शान मसूद के 76 और मोहम्मद रिजवान के 75 रन की बदौलत 378 रन बनाए थे।

इस टेस्ट में अब तक गिरे 32 में से 30 विकेट स्पिनरों ने लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके

