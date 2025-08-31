पिकलबॉल : अहमदाबाद में चयन प्रक्रिया शुरू, वर्ल्ड कप 2025 के लिए चुनी जा रही भारतीय टीम

अहमदाबाद, 30 अगस्त (आईएएनएस)। भारत पहली बार पिकलबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रहा है। विश्व कप का आयोजन इसी वर्ष अमेरिका के फ्लोरिडा में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच होगा। वर्ल्ड कप के लिए चयनित भारतीय खिलाड़ियों का सपना है कि वह अमेरिका में गोल्ड जीतें।

अहमदाबाद स्थित आईपीए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित दो दिवसीय चयन प्रतियोगिता में सिंदूर मित्तल, रक्षिका रवि और अमन पटेल राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित हुए।

⁠रक्षिका रवि ने आईएएनएस से कहा, "मैंने अपनी जोड़ीदार सिंदूर मित्तल के साथ सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लिया और हम जीते। खुशी है कि भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) हमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रहा है। उम्मीद है कि हम भारत के लिए गोल्ड जीतकर लाएंगे।"

⁠रक्षिका रवि की जोड़ीदार सिंदूर मित्तल ने कहा, "मैं पिछले एक साल से पिकलबॉल खेल रही हूं। मैं दूसरी बार भारत की ओर से विश्व कप खेलने जा रही हूं। कुछ साल पहले मैंने तैराकी में देश का प्रतिनिधित्व किया था। मुझे उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे।"

पुरुष वर्ग में चयनित अमन पटेल ने कहा, "फिलहाल जिस तरह की मेरी फॉर्म है, मुझे जीत का भरोसा है। मुझे गर्व है कि इतने देशों के बीच मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा। यूएस में भारत का प्रतिनिधित्व करना बेहद सम्मान की बात है। उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे।"

भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के अधीन पिकलबॉल का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। आईपीए ने शनिवार को अहमदाबाद में चयन प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसके जरिए भारत की पहली आधिकारिक पिकलबॉल राष्ट्रीय टीम का चयन किया जा रहा है।

दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के 140 से अधिक खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

यह प्रतियोगिता तीन वर्गों में आयोजित हो रही है। अंडर-16 वर्ग में दो लड़के और दो लड़कियों का चयन होगा, जिसमें एकल मुकाबले नहीं होंगे। ओपन वर्ग में पुरुष और महिला एकल विजेता तथा पुरुष और महिला युगल विजेता टीम इंडिया में जगह बनाएंगे। वहीं 50+ आयु वर्ग में पुरुष युगल और महिला युगल विजेता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी