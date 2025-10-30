पीकेएल : दूसरे खिताब पर दबंग दिल्ली की नजरें, फाइनल में पुणेरी पल्टन से सामना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। दबंग दिल्ली केसी ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन 12 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां शुक्रवार को उसका सामना पुणेरी पल्टन से होगा।

दबंग दिल्ली इस सीजन की सबसे प्रभावशाली टीमों में से एक बनकर उभरी है। सीजन 8 की चैंपियन टीम अब अपने दूसरे प्रो कबड्डी लीग खिताब पर नजर गड़ाए हुए है। इस सीजन टीम ने अपने मजबूत इरादों, रणनीतिक कौशल और टीम की मजबूती का प्रदर्शन किया है।

इस फ्रेंचाइजी ने सीजन 12 की शुरुआत शानदार अंदाज में की। टीम ने लगातार छह मैच जीतकर खुद को खिताब के दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया। पटना पाइरेट्स (30-33) से मिली मामूली हार ने उनकी शानदार शुरुआत को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन इस हार ने उनके जुझारूपन को फिर से जगाया।

टीम ने शानदार वापसी की और लगातार पांच 5 जीत हासिल करते हुए प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई।

क्वालीफिकेशन सुनिश्चित होने के बाद, दबंग दिल्ली केसी ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का फैसला किया। संयोजनों के साथ प्रयोग करने के बावजूद, उन्होंने अपने अंतिम 3 मुकाबलों में से केवल 1 में जीत हासिल की। इसी के साथ लीग चरण का समापन 13 जीत और 5 हार के साथ किया, जिससे वह अंक तालिका में पुणेरी पल्टन के ठीक बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

बहुप्रतीक्षित क्वालीफायर-1 मुकाबले में, दबंग दिल्ली केसी का सामना प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज पुणेरी पल्टन से हुआ, जो एक रोमांचक मुकाबला था।

यह मैच रोमांचक टाई पर समाप्त हुआ, जो इस सीजन में दोनों टीमों के बीच लगातार तीसरा ड्रॉ था। अंततः मुकाबला टाई-ब्रेकर में तय हुआ, जहां दबंग दिल्ली केसी 6-4 से जीत हासिल करते हुए पीकेएल सीजन 12 के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई।

जीत के बाद दबंग दिल्ली केसी के हेड कोच जोगिंदर नरवाल ने अपनी टीम के हरफनमौला प्रदर्शन पर भरोसा जताते हुए कहा, "इस टीम ने पूरे सीजन निरंतरता और जज्बा दिखाया है। हर खिलाड़ी ने जरूरत पड़ने पर अच्छा प्रदर्शन किया। हमारा पूरा ध्यान ट्रॉफी दिल्ली वापस लाने पर है। पुणेरी पल्टन हमारे लिए एक बेहतरीन प्रतिद्वंद्वी रही है। हमारे सभी मैच टाईब्रेकर में समाप्त हुए हैं। हमें उनके खिलाफ अपना शत प्रतिशत देना होगा।"

टीम के प्रदर्शन पर दबंग दिल्ली केसी के सीईओ प्रशांत रमेश मिश्रा ने कहा, "यह सीजन हमारी टीम की मजबूती, एकता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण रहा है। आशु मलिक के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने परिपक्वता और जुझारूपन का परिचय दिया है। दबाव में भी संयम बनाए रखा है और जरूरत पड़ने पर अच्छा प्रदर्शन किया। पीकेएल के अनुभवी खिलाड़ी फजल अत्राचली और सुरजीत सिंह टीम के लिए बेहतरीन डिफेंडर रहे हैं। अनुभव हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में मदद करता है। इस जोड़ी ने हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। कोच जोगिंदर नरवाल ने अपने अनुभव और रणनीतिक कौशल से टीम का मार्गदर्शन करने में उल्लेखनीय काम किया है।"

