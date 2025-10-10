पीकेएल सीजन 12 के बीच स्टीलर्स ने हरियाणा में शुरू की अपनी पहली एकेडमी

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। हरियाणा स्टीलर्स ने शुक्रवार को हरियाणा के दिघल में ब्रिगेडियर रन सिंह कबड्डी एकेडमी को टीम की पहली लाइसेंस प्राप्त एकेडमी के रूप में घोषित किया, जो राज्य में जमीनी स्तर पर कबड्डी के विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हरियाणवी कलाकार और कारोबारी कुलबीर अहलावत की ओर से संचालित एकेडमी ने ग्रामीण हरियाणा में कबड्डी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सहयोग के जरिए, हरियाणा स्टीलर्स का उद्देश्य युवा एथलीट्स को जमीनी स्तर से पेशेवर मंच तक एक स्पष्ट और संरचित मार्ग प्रदान करना है।

हरियाणा स्टीलर्स के सीईओ दिव्यांशु सिंह ने कहा, "बीआरएस एकेडमी के साथ यह साझेदारी हरियाणा में एक स्थायी कबड्डी इकोसिस्टम के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। उनके स्थानीय नेटवर्क के साथ हाई परफॉर्मेंस प्लान में हमारी विशेषज्ञता को जोड़कर, हमारा लक्ष्य भविष्य के सितारों को पोषित करना है, जो स्टीलर्स और उससे आगे बढ़कर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

इस साझेदारी पर बीआरएस कबड्डी एकेडमी के संस्थापक कुलबीर अहलावत ने कहा, "कबड्डी हरियाणा का गौरव है। हमारा सपना हमेशा गांव के खिलाड़ियों को अपनी चमक बिखेरने के लिए एक मंच देना रहा है। हरियाणा स्टीलर्स के साथ साझेदारी उस सपने को एक कदम आगे ले जाती है। यह हमारी स्थानीय प्रतिभा को पेशेवर दुनिया से जोड़ती है। यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन के साथ, हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ कबड्डी खिलाड़ियों को तैयार करना जारी रख सकता है।

बीआरएस एकेडमी के टॉप परफॉर्मर एमडीयू में हरियाणा स्टीलर्स एकेडमी के साथ ट्रेनिंग का मौका हासिल कर सकेंगे, जिससे जमीनी स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर की कबड्डी तक एक मार्ग तैयार होगा।

चयनित खिलाड़ियों को सत्र के दौरान हरियाणा स्टीलर्स की सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, जिससे पेशेवर वातावरण के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा।

हरियाणा स्टीलर्स की ए-टीम के परफॉर्मेंस स्टाफ एकेडमी के एथलीट्स और कोच, दोनों के लिए सालाना चार मास्टरक्लास आयोजित करेंगे, जो खेल के तकनीकी, सामरिक और शारीरिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह साझेदारी हरियाणा स्टीलर्स के राज्य के भीतर कबड्डी प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

