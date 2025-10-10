पीकेएल 2025 : दिल्ली लेग से पहले कप्तानों ने ठोकी ताल, फैंस से रोमांचक मुकाबलों का वादा

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) 2025 में शनिवार से दिल्ली लेग की शुरुआत होने जी रही है। त्यागराज इंडोर स्टेडियम में उतरने से पहले जयपुर पिंक पैंथर्स, बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवाज और पुणेरी पल्टन के कप्तानों ने अपनी ताल ठोकी है।

इस चरण के पहले दिन बेंगलुरु बुल्स का सामना जयपुर पिंक पैंथर्स से होगा, जबकि तमिल थलाइवाज की टीम पुणेरी पल्टन को चुनौती देगी।

जयपुर पिंक पैंथर्स ने दबंग दिल्ली केसी के साथ 6 अक्टूबर को काफी करीबी मुकाबला खेला, जिसमें टीम को 26-29 से हार का सामना करना पड़ा। जयपुर के कप्तान नितिन रावल ने कहा, "पिछला मैच काफी नजदीकी रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस लेग में अपना शत प्रतिशत दें। हर मैच नया होता है। हमने पिछले मुकाबले में मिली हार को भुला दिया है। इस बार हम अगले मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ जीत दर्ज करेंगे। दोनों ही टीमें बहुत मजबूत हैं। हम भी काफी जोश में हैं। यहां दोनों ही टीमों को फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा।"

जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच 11 अक्टूबर को सीजन का 77वां मैच खेला जाना है। बुल्स के कप्तान योगेश दहिया ने इस मुकाबले में जीत की उम्मीद जताते हुए कहा, "हमारा अगला मैच बेहद मुश्किल होने वाला है। इस मुकाबले में फैंस को काफी मजा आएगा। हम इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।"

इस सीजन 13 में से 6 मुकाबले जीत चुकी तमिल थलाइवाज के कप्तान अर्जुन देशवाल ने कहा, "हमारे लिए यह चरण बेहद अहम है। मैं पिछले मुकाबले में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आगामी मुकाबलों में इससे भी अच्छा प्रदर्शन करूं। हमारा अगला मैच पुणेरी पल्टन से है। पुणे शानदार टीम है। यह एक टीम गेम है। कभी हार, तो कभी जीत होती ही रहती है।"

13 में से 10 मुकाबले जीतकर पुणेरी पल्टन प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है। टीम के कप्तान असलम ने कहा, "सभी खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि सीजन 8 से हमारा सफर शानदार रहा है। तभी से हमने इस लीग में अपना दबदबा दिखाया है। इस सीजन हमारे युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा डिफेंस भी शानदार है। प्रत्येक मुकाबला हमारे लिए एक नया चैलेंज है।"

--आईएएनएस

आरएसजी