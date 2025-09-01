पीकेएल 12 : कप्तान देवांक दलाल ने की मनप्रीत की तारीफ, कहा- बंगाल वॉरियर्स के लिए अहम था उनका सपोर्ट

विशाखापत्तनम, 1 सितंबर (आईएएनएस)। बंगाल वॉरियर्ज ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन 12 की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। उन्होंने विजाग में मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स को 54–44 से हराया। इस मैच में टीम ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। कप्तान देवांक दलाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 21 रेड प्वाइंट्स जुटाए। उनके साथ मनप्रीत प्रदीप ने 13 प्वाइंट्स बनाए और डिफेंडर आशीष मलिक ने दमदार खेल दिखाते हुए ‘हाई फाइव’ पूरा किया।

जीत के बाद कोच नवीन कुमार बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा, “हमारी टीम ने बिल्कुल वैसा ही खेला जैसा हमने योजना बनाई थी। खिलाड़ियों ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। लक्ष्य सिर्फ जीतना था और हमने उसे हासिल किया।”

कोच ने खासतौर पर कप्तान देवांक दलाल की तारीफ की, जिन्होंने 21 रेड पॉइंट्स के साथ जीत में अहम भूमिका निभाई। इस मैच में एक शानदार चार-पॉइंट सुपर रेड भी शामिल थी।

उन्होंने कहा, “देवांक हमारी टीम का असाधारण खिलाड़ी है। उसने जिम्मेदारी उठाई और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उसकी मेहनत और लगन पूरी टीम को प्रेरित करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह जूनियर खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाता है, जिससे उन्हें आत्मविश्वास मिलता है।”

देवांक दलाल ने भी कोच की बात को सही ठहराते हुए कहा, “हमने वही किया जो कोच ने कहा था। मानसिकता वैसी ही थी जैसी कोच ने कही थी। हमें पूरी तरह से खेलना था, हमें दबाव नहीं लेना था, और मुझे पता था कि मैं जितना ज़्यादा मैट पर रहूंगा, टीम के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। हम उस योजना पर डटे रहे, आराम से खेले और खेल को कंट्रोल किया।"

कप्तान ने अपने साथी रेडर मनप्रीत प्रदीप की भी खूब सराहना की, जिन्होंने ‘सुपर 10’ बनाया। देवांक बोले, “दूसरे रेडर का सहयोग बहुत जरूरी होता है और मनप्रीत ने मुझे पूरा समर्थन दिया। उनका योगदान शानदार रहा और मुझे खुशी है कि उन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।”

--आईएएनएस

एएस/