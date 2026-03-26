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पीजीटीआई नेक्सजेन 2026: सुनीत चौरसिया बेन चैंपियन, एक शॉट ने बदली किस्मत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 04:45 PM

पटना, 26 मार्च (आईएएनएस)। सुनीत चौरसिया ने चोट के कारण लंबे समय तक खेल से बाहर रहने के बाद शानदार वापसी करते हुए, पटना गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित 25 लाख की अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी गोल्फ चैंपियनशिप 2026 में जीत हासिल की। सुनीत को एक शॉट से मुश्किल जीत मिली।

कोलकाता के सुनीत चौरसिया (71-65-73), जो दिग्गज एसएसपी चौरसिया के भतीजे हैं और पिछले दिन तीन शॉट की बढ़त के साथ शीर्ष पर थे, ने तीसरे और अंतिम राउंड में स्थिर प्रदर्शन करते हुए 73 का स्कोर बनाया और अपना पहला खिताब जीता। पूरे सप्ताह में उनका कुल स्कोर सात-अंडर 209 रहा। 31 वर्षीय चौरसिया की इस जीत से उन्हें 317,875 का नकद पुरस्कार मिला, जिससे वे डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' में 41वें स्थान से छलांग लगाकर छठे स्थान पर पहुंच गए।

बिपिन मुखिया (68-75-67) ने अंतिम दिन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 बनाया, जिससे वे चार स्थान ऊपर चढ़कर छह-अंडर 210 के स्कोर के साथ उपविजेता रहे। बिपिन को दूसरे स्थान पर रहने के लिए 267,875 का चेक मिला, जिससे वे नेक्सजेन मेरिट सूची में सातवें स्थान से सीधे पहले स्थान पर पहुंच गए। इस सीजन में उनकी कुल कमाई अब 528,688 हो गई है।

दिवेश राणा (68), विनय कुमार यादव (72), और राजेश कुमार गौतम (74) तीन-अंडर 213 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। पटना के पेशेवर खिलाड़ियों में मो. नवाब का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। वह एक-ओवर 217 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर रहे।

चौरसिया, जिन्होंने दूसरे दिन 65 का स्कोर बनाकर टूर्नामेंट के सबसे कम स्कोर वाले राउंड की बराबरी की थी, गुरुवार को अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत तक धैर्य बनाए रखा और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों पर जीत हासिल की। ​​सुनीत के लिए 'फ्रंट-नाइन' का प्रदर्शन मिला-जुला रहा, जिसमें उन्होंने दो 'बर्डी' और दो 'बोगी' बनाए और आखिर में चैंपियन बनकर उभरे।

जीत के बाद सुनीत ने कहा, "तीसरे राउंड में मेरे पास अच्छी-खासी बढ़त थी, इसलिए आखिरी राउंड के लिए मेरी योजना थी कि मैं संभलकर खेलूं और जब भी बर्डी बनाने का मौका मिले, उसका पूरा फायदा उठाऊं। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिछले नौ होल में जब दबाव बहुत ज्यादा था, तब भी मैंने अपना धैर्य बनाए रखा और मैच जीत लिया।"

उन्होंने कहा, "यह जीत मेरे लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है, खासकर तब जब मैं चोट की वजह से लंबे समय तक खेल से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहा हूं। अपने खेल को फिर से पटरी पर लाने के लिए मुझे इसी की जरूरत थी। पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में मैं गेंद को अच्छी तरह से हिट कर रहा था, लेकिन कल के राउंड में मेरे खेल के सभी पहलू एक साथ निखरकर सामने आए, जिससे पटना में होने वाले इस टूर्नामेंट के आखिरी राउंड से पहले मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। मैं इसी आत्मविश्वास के साथ आने वाले सीजन में भी खेलूंगा।"

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के सीईओ, अमनदीप जोहल ने कहा, “ऐतिहासिक पटना गोल्फ क्लब में पहली बार आयोजित अल्फा स्पोर्ट्स अकेडमी गोल्फ चैंपियनशिप का सफल आयोजन डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इस टूर्नामेंट में बहुत ही ऊंचे दर्जे का मुकाबला देखने को मिला और इसने उभरते हुए भारतीय पेशेवर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया।"

--आईएएनएस

पीएके

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